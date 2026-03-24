Dieser RB-Leipzig-Star haut Hamann gerade richtig um: "Bin großer Fan"

Leipzig - Er ist die erhoffte Winter-Verstärkung geworden! Brajan Gruda (21) wechselte leihweise von Brighton & Hove Albion zu RB Leipzig und schlug sofort ein. Das bleibt natürlich nicht unerkannt. Auch nicht für Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38)?

"Sky"-Experte Dietmar Hamann (52, Foto) äußerte sich sehr positiv über Brajan Gruda (21) von RB Leipzig. © Sven Hoppe/dpa

Der hatte Gruda in der Länderspielpause jetzt noch nicht nominiert. Laut "Sky"-Experte Dietmar Hamann (52) könnte das bis zur WM im Sommer aber definitiv noch passieren.

"Mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, dass er von Brighton weggeht, dass er jetzt doch noch auf den WM-Zug aufspringen könnte. Ich glaube, Gruda, weil er auch ein Spieler ist, den wir so nicht haben - ist technisch versiert, beidfüßig, hat Tempo - ihm scheint die Leipziger Luft gutzutun. Ich bin großer Fan des Spielers", so der 52-Jährige.

Der Offensivmann der Roten Bullen erzielte bislang drei Treffer und bereitete zwei weitere für die Roten Bullen vor. In einem Spiel voller herausragender Akteure beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim war er sogar noch eine Ecke besser als alle anderen.

"Ein Gruda ist mit Sicherheit einer, über den du in den nächsten Wochen nachdenken musst. Ich glaube, dass er es zur WM noch packt", so Hamann.