Dieser RB-Leipzig-Star haut Hamann gerade richtig um: "Bin großer Fan"
Leipzig - Er ist die erhoffte Winter-Verstärkung geworden! Brajan Gruda (21) wechselte leihweise von Brighton & Hove Albion zu RB Leipzig und schlug sofort ein. Das bleibt natürlich nicht unerkannt. Auch nicht für Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38)?
Der hatte Gruda in der Länderspielpause jetzt noch nicht nominiert. Laut "Sky"-Experte Dietmar Hamann (52) könnte das bis zur WM im Sommer aber definitiv noch passieren.
"Mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, dass er von Brighton weggeht, dass er jetzt doch noch auf den WM-Zug aufspringen könnte. Ich glaube, Gruda, weil er auch ein Spieler ist, den wir so nicht haben - ist technisch versiert, beidfüßig, hat Tempo - ihm scheint die Leipziger Luft gutzutun. Ich bin großer Fan des Spielers", so der 52-Jährige.
Der Offensivmann der Roten Bullen erzielte bislang drei Treffer und bereitete zwei weitere für die Roten Bullen vor. In einem Spiel voller herausragender Akteure beim 5:0 gegen die TSG Hoffenheim war er sogar noch eine Ecke besser als alle anderen.
"Ein Gruda ist mit Sicherheit einer, über den du in den nächsten Wochen nachdenken musst. Ich glaube, dass er es zur WM noch packt", so Hamann.
Bleibt Brajan Gruda langfristig bei RB Leipzig?
Bis dahin wird der Goalgetter bei der U21 auf sich aufmerksam machen. Und natürlich die restliche Saison bei RB.
Wie es dann im Sommer weitergeht, ist noch fraglich. Man darf allerdings schon jetzt davon ausgehen, dass die Leipziger viel daran setzen werden, den Angreifer langfristig zu binden.
"Erst mal sind wir froh, dass er da ist und uns hilft, unsere Ziele zu erreichen. Alles andere wird die Zeit zeigen", hielt sich zwar Trainer Ole Werner (37) zuletzt noch bedeckt.
Gruda sammelt aber Woche für Woche neue Argumente, dass sich Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) wohl in den nächsten Wochen mächtig ins Zeug legen wird.
Eine Kaufoption wurde beim Leih-Deal allerdings nicht vereinbart.
Titelfoto: PICTURE POINT / Roger Petzsche/Sven Hoppe/dpa