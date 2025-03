Effenberg traurig über RB-Leipzig-Knall: "Es lag nicht an Marco Rose!"

Leipzig - Absolut überraschend ploppte am Sonntag um 10.45 Uhr die Meldung von Marco Roses (48) Ende bei RB Leipzig auf. Dass die holprige Saison nicht komplett in seiner Verantwortung liegt, glaubt Stefan Effenberg (56).

Sieht den Fehler in der Mannschaft und nicht beim Trainer: Stefan Effenberg (56). © Guido Kirchner/dpa

"Es überrascht mich. Ich habe mich immer pro Rose ausgesprochen und es tut mir natürlich leid für Marco, weil ich felsenfest überzeugt bin, dass er ein großartiger Trainer ist, was er auch schon bewiesen hat", sagte Effenberg im Sport1-Doppelpass. Es sei aber leider das System Profifußball: Wenn Ziele außer Sichtweite geraten, "dann sind die Trainer dran".

Dass der Zeitpunkt drei Tage vorm Pokal-Halbfinale in Stuttgart richtig gewählt wurde, "wage ich zu bezweifeln".

Obwohl Leipzig den besten Bundesliga-Saisonstart der Vereinsgeschichte hinlegte, war das blamable Ausscheiden in der Champions League mit nur drei Punkten aus acht Partien enttäuschend.

Auch in der Liga schwankten die Leistungen, einem 1:5 gegen Wolfsburg folgte ein zu diesem Zeitpunkt für Rose wichtiges 3:0 im Pokal gegen Frankfurt, wobei seine Spieler jubelnd zu ihm rannten. Die Wende? Nein.

In der Rückrunde sprangen in zehn Begegnungen nur zwei Siege heraus, in 15 Pflichtspielen in diesem Jahr erst fünf Dreier. RB rutschte in den Durchschnitt ab, könnte am Sonntag vom siebtplatzierten SC Freiburg überholt werden.