Entsetzen nach RB-Auftritt in Bochum: "Unfassbar, mir fehlen die Worte!"

Man of the Match: Myron Boadu (24). © David Inderlied/dpa

"Das ist unfassbar, mir fehlen die Worte", äußerte sich Kevin Kampl (34) am Sky-Mikro. "In der Halbzeit haben wir noch gesagt, dass wir aufpassen müssen, wie wir rauskommen. Klar wussten wir, dass von Bochum noch was kommt, aber wir waren auf alles eingestellt."

Darauf, dass Myron Boadu (24) innerhalb von 13 Minuten einen Hattrick schnürt und er damit nach Frank Schulz 1987 erst der zweite VfL-Spieler der Geschichte ist, dem das gelang, offenbar nicht.

Schon am Mittwoch in Stuttgart (1:2) vergab RB eine Halbzeitführung, musste nach Platzverweisen gegen Benjamin Sesko (21) und Lois Openda (24) in Bochum ohne die beiden Stürmer auskommen.

Das sah zunächst auch super aus. Nach Treffern von Kapitän Willi Orban (32), Antonio Nusa (19) und Christoph Baumgartner (25) führten die Gäste komfortabel 3:0, ließen sich aber einmal mehr die Butter vom Brot nehmen.

Elf Punkte schon haben die Leipziger nach Führung verspielt - negativer Topwert der Bundesliga.