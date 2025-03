Er jubelt schon wie Ronaldo: Dänen-Austausch bei RB Leipzig?

Nach dem 1:0 gegen Portugal setzte Rasmus Höjlund (22) zum klassischen Jubel von Cristiano Ronaldo (40) an. © IMAGO / HMB-Media

Denn mehr als ein Backup ist das Leipziger Urgestein, das seit 2013 beim Klub spielt, unter Trainer Marco Rose (48) nicht mehr.

In der Regel stehen Lois Openda (25) und Benjamin Sesko (21) in der Startelf. Einige Male bekam sogar Andre Silva (29) den Vorzug, bevor er zu Werder Bremen ging und dort inzwischen regelmäßig in der Startelf auftaucht.

Poulsen möchte auch wieder öfter auf dem Platz stehen. Nicht unwahrscheinlich also, dass beim kommenden Umbruch im Sommer Schluss bei den Rasenballern ist.

Und dann bräuchten die Sachsen Ersatz. Gerade, weil auch Sesko in der Premier League heiß gehandelt wird und wohl wechselwillig scheint.

Möglicherweise könnte ein Landsmann Poulsens neuer Angreifer beim Bundesligisten werden. Rasmus Höjlund (22) wird laut "TBRFootball" bei RB gehandelt. Der Torjäger, der vergangenes Jahr für 73,9 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu Manchester United ging, zündet nicht so richtig bei den Engländern. Sein Marktwert ist daher schon wieder auf 45 Millionen Euro "abgestürzt".

Kein Schnäppchen für die Leipziger - aber mit den Sesko-Millionen vermutlich zu stemmen. Spannend: Rasmus' Brüder spielen beide schon in Deutschland. Oscar kickt für Eintracht Frankfurt, Emil ist beim FC Schalke 04.