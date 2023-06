Es lief nicht alles reibungslos bei RB Leipzig: Dann geht Eberl doch zum FC Bayern München!

Vielmehr werden die Münchner wohl im Herbst einen Vorstoß wagen, um den Leipziger im Winter in den Süden zu holen.

"Bei unseren Ambitionen brauchen wir einen Top-Mann - und solche Kandidaten sitzen in der Regel nicht zu Hause und drehen Däumchen", werden die Aufsichtsratgrößen des Rekordmeisters in der "Sport Bild" zitiert. Der 49-Jährige soll die absolute Wunschlösung sein.

Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff (47) überzeugte Eberl von einer Rückkehr in die Bundesliga. © Picture Point / Roger Petzsche

Laut einem Bericht der "Sport Bild" lief es zwischen den Rasenballern und dem Ex-Gladbacher in den ersten Monaten "nicht reibungslos". Eberl habe einen Vertrag bis 2026 und müsse bei einer Bayern-Offensive aus dem Arbeitspapier herausgekauft werden, ähnlich wie es bei Julian Nagelsmann (35) der Fall gewesen ist.

Würde man sich nicht einigen können, bliebe dem 49-Jährigen noch die Kündigung, was in der Folge aber weitere Probleme mit sich bringen könnte.

"Ich wüsste heute nicht, warum ich meinen Vertrag in Leipzig nicht erfüllen sollte", sagte der 49-Jährige aber zuletzt am Rande eines Events in Berlin.

Welche Motivation sollte Leipzigs Sportboss also überhaupt zeitnah haben, zu den Bayern zu gehen? Ursprünglich kommt Eberl aus der Nähe von München, seine Freundin Natascha Fruscella (49) lebt in der Stadt.

Dass er sich vorstellen könnte, beim Deutschen Meister einmal zu arbeiten, machte er sogar bei seiner Bundesliga-Rückkehr deutlich.

Ob das reicht, um den stabilen Job in Leipzig aufzugeben, wird sich wohl erst in den nächsten Monaten zeigen. Komplett ausgeschlossen scheint ein Wechsel jedenfalls nicht zu sein.