Ex-RB-Leipzig-Star: Ist sie der Grund für Emil Forsbergs Rosenkrieg?

New York - Das Puzzle scheint endlich zusammengesetzt: Die ehemalige RB-Leipzig-Ikone , Emil Forsberg (33), hat seit seinem Wechsel zu den New York Red Bulls immer wieder medial bösen Rosenkrieg mit seiner Ex-Frau Shanga zu ertragen, weil diese die Probleme der einstigen Jugendliebe öffentlich machte. Nun hat der Schwede sich offen zu seiner neuen Freundin bekannt.

Emil Forsberg (33) spielte neun Jahre lang für RB Leipzig. Inzwischen geht er für die New York Red Bulls auf Torejagd. © Picture Point/Roger Petzsche

Am Valentinstag postete der Mittelfeldmann auf Instagram in seiner Story (inzwischen gelöscht) ein Bild von Fanny Ernestam (26) und versah den Post mit Zeilen aus dem Lied "Come and Get Your Love" von Redbone.

Dort heißt es unter anderem übersetzt: "Und du gehörst mir und du siehst so göttlich aus. Komm und hol dir deine Liebe."

Der 33-Jährige scheint also verliebt zu sein. Und Shanga hatte das schon sehr lange vermutet.

Bereits im Juni des vergangenen Jahres behauptete sie, dass Forsberg schon während der Schwangerschaft ihres zweiten Kindes mit der Athletin, die 2016 bei den nationalen Hallen-Meisterschaften Gold im Dreisprung holte, eine Affäre hatte.

"Herzlichen Glückwunsch Fanny Ernestam und viel Glück mit deinem Freund. Ich hoffe, dass er dir nach 19 Jahren nicht dasselbe antut", so die Worte der verletzten Ex.

Seit März sind Shanga und Emil bereits getrennt. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Die gemeinsame Villa, die die beiden zusammen in Schweden hatten, steht noch immer für 2,4 Millionen Euro zum Verkauf.