Fiese Verletzung am Ohr: Gulacsi meldet sich nach Zusammenstoß aus Krankenhaus

Leipzig - Dramatische Minuten am Samstagnachmittag bei RB Leipzig gegen Holstein Kiel: Im zweiten Durchgang prallte Keeper Peter Gulacsi (34) in vollem Lauf mit Gegenspieler David Zec (25) zusammen, beide blieben bewusstlos am Boden. Der RB-Torwart musste in eine Klinik gebracht werden. Noch am Abend meldete er sich vom Krankenbett.