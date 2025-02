Frühes Aus gegen Heidenheim: Rätsel um RB Leipzigs Baumgartner gelöst

Leipzig - In der ersten Halbzeit beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim ( 2:2 ) ging für RB Leipzig gefühlt alles schief. Nicht nur die beiden frühen Gegentore schmerzten, sondern auch die ungeplante Auswechslung von Christoph Baumgartner (25) nach bereits 33 Minuten.

RB Leipzigs Christoph Baumgartner (25) musste am Sonntag beim Spiel gegen den 1. FC Heidenheim schon nach knapp einer halben Stunde vom Feld. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Denn dass der Österreicher runtermusste, hatte keine taktischen Gründe, auch wenn "Baumi" bereits nach sechs Minuten die Gelbe Karte sah und auch so kein wirklich gutes Spiel machte.

Vielmehr hieß es zur Halbzeit, dass der Offensivmann über Kreislaufbeschwerden klagte.

"Der Baumi hat nach 20 Minuten irgendwie Lunge, weiß ich nicht, Kreislaufprobleme. Die hat er nach 20 Minuten ja scheinbar auch schon mit rumgeschleppt. Du startetest einfach so ins Spiel. Wir machen uns einfach selber Themen auf, die wenig helfen", sagte Trainer Marco Rose (48) nach Abpfiff.

Inzwischen ist klar, was genau los war. Denn Baumgartner wurde in den letzten Tagen krank.

"Er hatte Fieber und Unwohlsein. Müssen wir schauen, wie er aussieht, ob er Farbe im Gesicht hat. Wenn das gut aussieht, dann kann er durchaus für morgen auch noch eine Option sein", so der Coach auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg (20.45 Uhr/Sky).