Für diesen RB-Spieler sollte der Weg in Leipzig eigentlich nicht weitergehen

Leipzig - Auch als Reaktion auf den langfristigen Ausfall von Benjamin Henrichs (28) sicherte sich RB Leipzig Anfang 2025 die Dienste von Kosta Nedeljkovic (20), der fortan die rechte Abwehrseite absicherte. Inzwischen ist der Deutsche Nationalspieler aber zurück - und für den Serben kein Platz mehr.

Kosta Nedeljkovic (20, m.) wollte RB Leipzig Richtung Italien verlassen. Der Deal platzte aber. © Picture Point / Gabor Krieg

Am Deadline Day wollte der 20-Jährige die Roten Bullen deshalb in Richtung AC Florenz verlassen. Die Nedeljkovic-Leihe zwischen Aston Villa und RB sollte damit abgebrochen werden.

Doch laut "Sky" platzte der Deal am Abend. Demnach konnte keine finale Einigung zwischen den drei Vereinen gefunden werden. Besonders aber die Engländer und die Italiener sollen nicht auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sein. An den Sachsen scheiterte der Transfer wohl nicht.

Spannend: Grundsätzlich war man sich wohl eigentlich über eine Leihe einig. Die Nedeljkovic-Seite forderte wohl vertraglich zugesicherte Einsatzminuten. Ob der Deal daran scheiterte?

Letztendlich hätte sich RB die zweite Leih-Rate & das restliche Gehalt gespart, wäre der Verteidiger zu Florenz gegangen. Aber warum wollte man Nedeljkovic eigentlich loswerden?

Im Sommer bemühten sich die Sachsen nämlich noch, den Abwehrmann zu halten. Das klappte auch, der Premier-League-Klub stimmte einer weiteren Leihe zu. Da Ridle Baku (27) seine Sache aber in dieser Saison so gut machte, kam Nedeljkovic in dieser Spielzeit lediglich auf enttäuschende sechs Einsätze mit 297 Spielminuten.