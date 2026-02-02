Überraschung am Deadline Day: RB Leipzig holt Gruda!

Leipzig - Dicke Luft bei RB Leipzig ! Nach dem schwachen 1:2 daheim gegen Mainz 05 sind die Sachsen in der Bundesliga auf den fünften Rang abgerutscht. Die Champions League ist in akuter Gefahr. Jetzt haben die Roten Bullen auf dem Transfermarkt deshalb noch einmal zugeschlagen!

Brajan Gruda (21, r.) verstärkt RB Leipzig leihweise bis zum Sommer. © RB Leipzig

Wie der Bundesligist am Montagvormittag bekannt gab, verstärkt Brajan Gruda (21) von Brighton & Hove Albion leihweise bis Saisonende den Klub.

Der 19-malige deutsche U21-Nationalspieler kommt mit der Erfahrung aus 39 Erstligaspielen, zwei Toren und fünf Vorlagen in Englands höchster Spielklasse und erhält die Nummer 10 bei den Rasenballern.

"Als sich die Möglichkeit ergeben hat, Brajan jetzt zu leihen, waren wir sofort Feuer und Flamme. Wir haben ihn schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm und hätten ihn 2024 gern nach Leipzig geholt", so Sportboss Marcel Schäfer (41) zum Deal.

Der Spieler selbst: "Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir."

Dass es zu einem so überraschenden Transfer kommt, war nicht abzusehen. Lediglich der bereits bekannte Wechsel von Ayodele Thomas (18) aus der 2. Mannschaft der PSV Eindhoven war quasi durch. Eine Vorstellung erfolgt dann wohl auch noch am Montag. Um 20 Uhr schließt das Transferfenster. Bleibt abzuwarten, ob RB noch eine weitere Überraschung aus dem Hut zieht.