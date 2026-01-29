RB Leipzigs Neuzugang kaum da, schon fällt er wochenlang aus

Leipzig - Schlechte Nachrichten bei RB Leipzig ! Suleman Sani (19), der vor kurzem erst zu den Sachsen gewechselt ist, hat sich eine Bänderverletzung am rechten Knöchel zugezogen und wird mindestens ein paar Wochen lang ausfallen.

Suleman Sani (19) wird RB Leipzig ein paar Wochen fehlen. Er hat sich im Training eine Bänderverletzung zugezogen. © Picture Point / Roger Petzsche

Davon berichtete Trainer Ole Werner (37) am Donnerstagnachmittag bei der Pressekonferenz vor der Partie am Samstag daheim gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky).

"Man kann das aber konservativ behandeln, das wird keinen Eingriff benötigen. Wir gehen von vier bis sechs Wochen Ausfallzeit aus. Er ist halt beim Torabschluss im Rasen hängen geblieben, das hat die Verletzung verursacht", so der Coach.

Große Chancen auf Einsatzzeiten in den kommenden Spielen hatte Sani zwar ohnehin nicht. Trotzdem wird es nun wohl noch länger dauern, bis er sich an das Niveau des Bundesligisten gewöhnt.

Der Flügelspieler ist auch nicht der einzige Rasenballer, der fehlen wird. Gerade in der Abwehr muss Werner weiter Castello Lukeba (23) ersetzen, dessen Einsatz gegen Mainz definitiv noch zu früh kommt. Da Neuzugang Abdoul Kone (20), den die Roten Bullen am Donnerstag verpflichteten, erst ab Sommer für die Rasenballer auflaufen kann, müssen es die etablierten Spieler richten.



Sehr wahrscheinlich, dass El Chadaille Bitshiabu (20), der gegen St. Pauli aber nicht ganz so sicher wirkte, wieder einen Startelfeinsatz bekommen wird.