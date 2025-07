RB Leipzig im Trainingslager: Deshalb fühlt sich Angreifer Bakayoko geehrt

Donaueschingen - Am Mittwochmorgen ist die Mannschaft von RB Leipzig mit einem vollgepackten Kader ins Trainingslager ins baden-württembergische Donaueschingen aufgebrochen. Eine Woche werden die Roten Bullen hier verbringen, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei.

Am Mittwoch, dem 30. Juli, geht es dann mit dem ganzen Tross wieder nach Leipzig zurück.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treten die Sachsen in der nahen Villinger MS-Technologie-Arena gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse an.

Trainer Ole Werner (37) kündigte im Vorfeld einen intensiven Aufenthalt an, um unter anderem an Automatismen, Abläufen und an der Fitness der Spieler zu arbeiten. Das vermeintliche Highlight gibt es bereits zur Trainingslagerhalbzeit.

Im Training machte er besonders durch seine Schnelligkeit auf der Außenbahn schon auf sich aufmerksam. Etwas, was der Klub auch in den Pflichtspielen sehen möchte. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer: "Wir wollten zurück zu unserer DNA: jung, hungrig, entwicklungsfähig. Ich denke, gerade auf den Flügeln, sind wir jetzt extrem gut aufgestellt."

"Poulsen war ein großer Spieler, eine Legende für den Klub. Er hat eine Menge für das Team gemacht und ich versuche nun meine eigenen Schritte zu machen, meine eigene Geschichte mit der Nummer 9 zu schreiben", so der 22-Jährige.

Ersteindruck: extrem sympathisch! Bakayoko unterstrich noch einmal, was für eine Ehre es ist, Poulsens Nummer bekommen zu haben.

Ein paar Wörter deutsch kann der Belgier schon. Trotzdem wollte er die Fragen der Reporter lieber in englisch beantworten.

Am Freitagnachmittag hatte der Rechtsaußen im Rahmen des Trainingslagers nun auch die Möglichkeit, sich richtig vorzustellen.

An ihn hat RB Leipzig große Erwartungen, deswegen hat er auch direkt die Rückennummer 9 bekommen, die Yussuf Poulsen so lange getragen hat.

Die Vormittagseinheit der Rasenballer am Freitag konzentrierte sich deshalb ganz klar auf die bevorstehende Partie.

Am Samstagnachmittag steht für die Sachsen der erste echte Härtetest der Vorbereitung an. Beim Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft schon ist.

Die erste Einheit am Freitag startete bei Nieselregen mit leichter Verspätung. Das Torhütergespann rund um Keeper Peter Gulacsi traute sich zuerst aufs rutschige Grün.

Ausgerechnet am bislang ungemütlichsten Trainingstag haben sich die meisten Zuschauer am Rasen des SV Aasen eingefunden, um den Spielern von RB Leipzig beim Kicken zuzuschauen.

Mit dabei natürlich auch Benjamin Sesko, der laut dem gut informierten Transfer-Insider Fabrizio Romano stark in den Fokus von Newcastle United gekommen ist.

Auch der Freitag startet in Donaueschingen unter regnerischen Bedingungen. Elf Uhr wird die Mannschaft von RB Leipzig für die erste Einheit wieder auf dem Trainingsplatz erwartet.

Am Donnerstag ging es ziemlich zur Sache. Und die nächsten Tage wird es nicht gerade weniger. © Picture Point / Roger Petzsche

RB Leipzigs neuer Coach Ole Werner will das Trainingslager offenbar voll ausnutzen! Für die Spieler bedeutet das: kaum Pausen!

Noch am Dienstag trainierten die Rasenballer am Cottaweg, wurden dann unmittelbar nach der Ankunft in Donaueschingen auf den Platz geschickt.

Am Donnerstag standen gleich zwei Einheiten auf dem Plan, die sich bis in den späten Nachmittag zogen. Am Abend können sich die Kicker nun beim Golf noch etwas entsapnnen.

Doch schon am Freitag geht es genauso straff weiter. Erneut stehen zwei größere Einheiten an. Eine super anstrengende Woche also.

Und dabei folgt das Highlight ja noch. Am Samstag testen die Sachsen gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse.

Mal schauen, wie viel Saft da dann noch im Tank ist.