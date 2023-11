Hart erkämpfter Sieg! RB Leipzig zittert sich in Belgrad in der Champions League weiter

RB Leipzig hat sich in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad durchgesetzt und ist schon jetzt in der Königsklasse weiter.

Von Michi Heymann

Belgrad - Nach zwei Niederlagen in Folge ist RB Leipzig zurück in der Erfolgsspur! Die Roten Bullen setzten sich am Dienstagabend bei Roter Stern Belgrad mit 2:1 (1:0) durch und haben nun gleich doppelt Grund zur Freude. Weil Manchester City im Parallelspiel gegen die Young Boys Bern ebenfalls gewonnen hat, ist dem Bundesligisten das Weiterkommen in der Champions League nicht mehr zu nehmen. Doch das war ein hartes Stück Arbeit!

Um die 500 Fans aus Leipzig haben den Weg nach Belgrad mit angetreten. Im Vorfeld war davor gewarnt worden, in der Stadt möglichst nicht zu offensiv im RB-Outfit rumzuwandern. © PICTURE POINT / S. Sonntag Die Sachsen ließen sich von der stimmungsvollen Kulisse im Stadion Rajko Mitic zunächst überhaupt nicht einschüchtern und spielten von der ersten Minute an munter nach vorne. Das sollte sich schnell auszahlen! Die Gäste setzten sich in der Hälfte der Hausherren fest. Xavi Simons trieb halblinks den Ball nach vorn, zog im Strafraum nach innen und verwandelte wunderschön per Schlenzer ins rechte obere Eck - 1:0 (8.). Nach der frühen Führung wurde es etwas ruhiger auf dem Feld. RB ließ den Ball gut laufen, Roter Stern war bemüht, irgendwie offensiv in Erscheinung zu treten. RB Leipzig RB Leipzig warnt eindringlich! Darauf sollten Fans in Belgrad besser verzichten Mitte der ersten 45 Minuten wurden die Rasenballer wieder etwas aktiver. Besonders Benjamin Sesko probierte es mit einigen Abschlüssen, die ihr Ziel jedoch noch nicht fanden. Dennoch: Der Bundesligist hatte weitestgehend alles im Griff. Nur der zweite Treffer wollte noch nicht fallen. Allerdings leistete Belgrad aber auch nicht so viel Gegenwehr. Als alles schon Richtung Pause plätscherte, wurde es plötzlich noch einmal wild. Lois Openda (44.) und Emil Forsberg (45.+2) hatten beide Riesenmöglichkeiten zum 2:0, ließen sie aber absolut leichtfertig liegen. Zwischendrin zeigte Belgrads Osman Bukari, wie schnell ein Konter das Spiel vielleicht drehen könnte. Bei seinem Schuss, den Janis Blaswich hervorragend hielt, stand der Rechtsaußen aber im Abseits.

Xavi Simons zeigte wieder einmal seine Klasse und brachte die Sachsen mit seinem Treffer schon früh in Führung. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Roter Stern Belgrad und RB Leipzig liefern sich harten Kampf im Dauerregen

Lois Openda erarbeitete sich deutlich mehr Szenen in der Offensive als in den letzten beiden Partien. Im zweiten Durchgang belohnte er sich dafür mit einem Treffer. © PICTURE POINT / S. Sonntag Die Hausherren hatten sich mit Beginn der zweiten Hälfte einiges vorgenommen. Roter Stern kam druckvoll aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. In der besten Phase der Serben ließen die Sachsen erneut aber ein dickes Ding liegen. Sesko zog aus 18 Metern ab und traf den linken Pfosten. Danach kam das Leder noch einmal über Umwege zum Stürmer. Doch aus wenigen Metern setzte er die Chance links neben den Kasten - unfassbar (51.). Dass sich sowas rächen kann, hat man nicht nur einmal im Fußball schon erlebt. Umso stärker der Regen wurde, umso besser kam Roter Stern ins Spiel. Leipzig war im zweiten Durchgang viel zum Verteidigen gezwungen. RB Leipzig Gereizter RB-Profi Schlager: "Ihr müsst mal vieles hinterfragen!" Was RB-Trainer Marco Rose ärgerte: Wie schon in den letzten beiden Partien wirkte sein Team im letzten Drittel unglaublich fahrig und ideenlos. Im Normalfall hätte der Bundesligist schon längst den Sack zumachen müssen. So blieb Belgrad im Spiel und schnürte die Gäste immer weiter ein. Leipzig zitterte! Doch dann kam die 77. Minute! Xaver Schlager setzte sich über links überragend gegen mehrere Gegner durch und hatte dann auch noch das Auge für Openda, der im Sturm durchstartete. Dieses Mal blieb der Belgier cool und machte das 2:0 links ins kurze Eck. Doch noch war die Partie nicht durch. Stattdessen kamen die Gastgeber postwendend zurück. Nach einer kurz ausgeführten Ecke segelte das Rund schließlich in den RB-Strafraum. Benjamin Henrichs war wohl noch leicht dran und musste hilflos dabei zusehen, wie der Ball ins rechte Toreck segelte (81.). Bis zum Schluss blieb es schließlich spannend. Doch ein weiteres Tor sollte es nicht geben. So gingen die Sachsen schließlich als 2:1-Sieger vom Platz.

RB Leipzig verteidigte nahezu alles weg, was die Serben im Angriff anboten. Im zweiten Durchgang gab es für David Raum deutlich mehr Arbeit. © PICTURE POINT / S. Sonntag