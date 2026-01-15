Ist RB Leipzig kräftig genug für die Rekord-Bayern?

Leipzig - Dank einer deutlichen Leistungssteigerung im zweiten Durchgang hat sich RB Leipzig den Bundesligasieg am Mittwochabend gegen den SC Freiburg ( 2:0 ) verdient. Zeitgleich hat der nächste Gegner der Roten Bullen, der FC Bayern München , mit 3:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen und mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt.

RB Leipzigs Willi Orban (33) ließ gegen Freiburg die Muskeln spielen. Wird auch am Samstag gegen die Bayern nötig sein. © Jan Woitas/dpa

47 Punkte, dazu 65:13 Tore nach 17 Spielen: Eine bessere Hinrunde gab es in der Bundesliga zuvor noch nie. Durchaus beängstigend also, was die Münchner da aktuell wieder machen.

Hinzu kommt, dass nach dem 0:6 zum Ligaauftakt in der Allianz Arena bei den Roten Bullen vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) sicherlich gehörig Respekt da sein wird.

Trotzdem sollte den Sachsen der Sieg gegen die Breisgauer Mut machen. "Wir gehen jetzt mit einem guten Gefühl in dieses Spiel. Klar, die Bayern sind Favorit, aber wir wollen zeigen, dass wir uns seit dem 0:6 aus dem Hinspiel entwickelt haben", so Trainer Ole Werner (37) nach dem Spiel am Mittwoch.

Stark in jedem Fall, dass die Rasenballer gegen den SCF kaum etwas zugelassen haben. Als dann Antonio Nusa (20) und Yan Diomande (19) eingewechselt wurden, erhöhte sich auch die Gefahr im letzten Drittel, was zuvor größtenteils nur durch Standards der Fall war.

"In der zweiten Hälfte haben wir schneller, konzentrierter und fokussierter gespielt und das Spiel an uns gerissen", resümierte der Torschütze zum 2:0, Romulo (23), die Partie.