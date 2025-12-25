Januar hat es gleich in sich: RB Leipzigs krasser Fahrplan
Leipzig - Das internationale Geschäft, besser gesagt die Champions League, ist das Ziel von RB Leipzig in dieser Saison. Auf dem vierten Platz überwintern die Sachsen, was am Ende der Saison bedeuten würde, dass die Königsklasse ruft. Trotzdem müssen die Roten Bullen die Weihnachtstage mit einem faden Beigeschmack verbringen.
Denn die letzten Niederlagen gegen Union Berlin (1:3) und Bayer Leverkusen (1:3) waren definitiv nicht eingeplant. So rutschten die Rasenballer schmerzhaft von Platz zwei auf Rang vier ab.
Ein Grund dafür: die lange Ausfallliste!
Spieler wie Yan Diomande (19) und Antonio Nusa (20) wurden zuletzt schmerzhaft vermisst. Damit zumindest die Verletzten beim Pflichtspielstart 2026 am 10. Januar beim FC St. Pauli mit dabei sein können, werden jetzt Extraschichten geschoben.
So haben Benjamin Henrichs (28), Johan Bakayoko (23), Assan Ouedraogo (19) und Nusa Trainingseinlagen zwischen den Feiertagen aufgebrummt bekommen, während andere Spieler freihaben.
Am 2. Januar geht es dann für alle Leipziger ins Trainingslager nach Almancil in Portugal. Ob dort dann ein Testspielgegner gefunden werden kann, ist noch nicht ganz klar.
Letztendlich ist das aber auch nicht so wichtig. Viel mehr will sich die Mannschaft in Form bringen, um für die schwierigen Aufgaben in der Rückrunde bereit zu sein.
Bundesliga startet 2026 mit einer englischen Woche
Zufrieden können die Sachsen nach dem Umbruch im Sommer inklusive Trainerwechsel trotzdem sein. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) hat gute Arbeit geleistet und die richtigen Spieler geholt, die die Leipziger zurück in Richtung Tabellenspitze gebracht haben. 29 Punkte nach 15 Spieltagen können sich sehen lassen, auch wenn zuletzt ein kleiner Knick zu sehen war.
Übrigens: Die Liga startet im Januar direkt mit einer englischen Woche. Nach dem Spiel gegen St. Pauli empfangen die Sachsen ein paar Tage darauf den SC Freiburg. Nur drei Tage später kommt der FC Bayern in die Red Bull Arena.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche