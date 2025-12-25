Januar hat es gleich in sich: RB Leipzigs krasser Fahrplan

Leipzig - Das internationale Geschäft, besser gesagt die Champions League , ist das Ziel von RB Leipzig in dieser Saison. Auf dem vierten Platz überwintern die Sachsen, was am Ende der Saison bedeuten würde, dass die Königsklasse ruft. Trotzdem müssen die Roten Bullen die Weihnachtstage mit einem faden Beigeschmack verbringen.

Bislang durfte RB Leipzig in der laufenden Saison ziemlich oft jubeln. Das soll sich nach Möglichkeit im neuen Jahr wiederholen. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn die letzten Niederlagen gegen Union Berlin (1:3) und Bayer Leverkusen (1:3) waren definitiv nicht eingeplant. So rutschten die Rasenballer schmerzhaft von Platz zwei auf Rang vier ab.

Ein Grund dafür: die lange Ausfallliste!

Spieler wie Yan Diomande (19) und Antonio Nusa (20) wurden zuletzt schmerzhaft vermisst. Damit zumindest die Verletzten beim Pflichtspielstart 2026 am 10. Januar beim FC St. Pauli mit dabei sein können, werden jetzt Extraschichten geschoben.

So haben Benjamin Henrichs (28), Johan Bakayoko (23), Assan Ouedraogo (19) und Nusa Trainingseinlagen zwischen den Feiertagen aufgebrummt bekommen, während andere Spieler freihaben.

Am 2. Januar geht es dann für alle Leipziger ins Trainingslager nach Almancil in Portugal. Ob dort dann ein Testspielgegner gefunden werden kann, ist noch nicht ganz klar.

Letztendlich ist das aber auch nicht so wichtig. Viel mehr will sich die Mannschaft in Form bringen, um für die schwierigen Aufgaben in der Rückrunde bereit zu sein.