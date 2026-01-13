Jetzt geht wohl alles ganz schnell: RB Leipzig wird Timo Werner doch noch los

Leipzig - Was für ein ewig langes Tauziehen! Schon vor der laufenden Saison galt Timo Werner (29) als klarer Abschiedskandidat von RB Leipzig . Doch der Stürmer blieb, obwohl er quasi keine Spielzeit bei den Sachsen bekommt. Jetzt könnte es doch noch zu einem Wintertransfer kommen.

Timo Werner (29) wird RB Leipzig jetzt wohl Richtung Amerika verlassen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Wie US-Medien (darunter "The Athletic") berichten, steht der Rasenballer kurz vor einem Wechsel zu den San José Earthquakes in die Major League Soccer.

Mit dem Klub wurde der Angreifer zuletzt schon einmal in Verbindung gebracht, bevor die Verhandlungen angeblich zum Erliegen gekommen waren.

Werner, der bei den Sachsen aktuell rund 10 Millionen Euro jährlich verdient, soll demnach zu einem Topverdiener, in einer Mannschaft, die die Playoffs in den beiden vergangenen Jahren jeweils verpasst hatte, werden.



Laut "Sky" soll vor ein paar Wochen ein geheimes Treffen in Leipzig zwischen Vertretern der Earthquakes und Werner stattgefunden haben. Dort habe man sich offenbar langfristig einigen können.

Am Ende muss jetzt nur noch RB zustimmen. Der Bundesligist möchte den Fanliebling gern von der Gehaltsliste haben. Da der Vertrag des Goalgetters im Sommer ausläuft, wird vermutlich keine bis maximal eine kleine Ablösesumme gefordert.