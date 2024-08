Jetzt ist es passiert: Dani Olmo verlässt RB Leipzig!

Ein möglicher Abschied war aber schon lange planbar. In den letzten Tagen wurde bereits berichtet, dass sich der Goalgetter mit seinem neuen Klub intern auf einen Vertrag bis 2030 geeinigt habe.

Die Bestätigung wird zwar von den Katalanen noch erwartet. Olmo selbst verabschiedete sich via Instagram aber schon von RB Leipzig: "Danke, dass ich Teil der @rbleipzig Reise sein durfte. Ich werde Euch immer in meinem Herzen tragen."

Schon in den letzten Jahren wurde Olmo von seinem Jugendklub FC Barcelona heftig umworben. Statt dem Schritt zurück in die Heimat, entschied er sich bisher allerdings immer für eine Vertragsverlängerung in Leipzig. Jetzt ist der Abschied aber besiegelt.