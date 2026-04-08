Jetzt schon Shootingstar: Schlägt dieser Forsberg-Teamkollege bei RB Leipzig ein?

Leipzig - RB Leipzig setzt seit Jahren auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die für ihr Alter vielleicht schon einen Schritt weiter sind als andere. Im kommenden Sommer könnte ein weiterer davon den Weg zu den Sachsen finden.

Emil Forsberg (34, M.) und Julian Hall (18, r.) bejubeln einen Treffer des Shootingstars in der MLS für New York. © Foto von JULIO AGUILAR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Julian Hall (18) gilt gerade als absoluter Shootingstar der amerikanischen MLS, erzielte in sechs Partien fünf Tore für die New York Red Bulls, wo auch der ehemalige Leipziger Emil Forsberg (34) kickt.

Logisch, dass die Sachsen da aufmerksam werden. Man kennt bei den Rasenballern Hall bereits. Im Winter gehörte der Mittelstürmer zu einer Gruppe an Testspielern, die aus New York mit beim RB-Team trainieren konnte - man weiß also, was er kann.

In der Gerüchteküche wird deshalb schon viel davon gesprochen, dass der 18-Jährige in der nächsten Spielzeit in Europa zeigen kann, was er draufhat.

Da Conrad Harder (21) bislang kaum bei den Roten Bullen funktioniert, könnte auf der Offensivposition vielleicht schneller etwas frei werden, als man denkt.

Dass Spieler in Halls Alter auch in der Bundesliga funktionieren können, ist längst bekannt. Yan Diomande ist mit seinen 19 Jahren kaum älter und gilt als die Entdeckung der Saison.