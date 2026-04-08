Jetzt schon Shootingstar: Schlägt dieser Forsberg-Teamkollege bei RB Leipzig ein?
Leipzig - RB Leipzig setzt seit Jahren auf junge, entwicklungsfähige Spieler, die für ihr Alter vielleicht schon einen Schritt weiter sind als andere. Im kommenden Sommer könnte ein weiterer davon den Weg zu den Sachsen finden.
Julian Hall (18) gilt gerade als absoluter Shootingstar der amerikanischen MLS, erzielte in sechs Partien fünf Tore für die New York Red Bulls, wo auch der ehemalige Leipziger Emil Forsberg (34) kickt.
Logisch, dass die Sachsen da aufmerksam werden. Man kennt bei den Rasenballern Hall bereits. Im Winter gehörte der Mittelstürmer zu einer Gruppe an Testspielern, die aus New York mit beim RB-Team trainieren konnte - man weiß also, was er kann.
In der Gerüchteküche wird deshalb schon viel davon gesprochen, dass der 18-Jährige in der nächsten Spielzeit in Europa zeigen kann, was er draufhat.
Da Conrad Harder (21) bislang kaum bei den Roten Bullen funktioniert, könnte auf der Offensivposition vielleicht schneller etwas frei werden, als man denkt.
Dass Spieler in Halls Alter auch in der Bundesliga funktionieren können, ist längst bekannt. Yan Diomande ist mit seinen 19 Jahren kaum älter und gilt als die Entdeckung der Saison.
Julian Hall hat in New York noch Vertrag bis Ende 2026
Ein Wechsel innerhalb der Red-Bull-Familie würde sich vermutlich nicht kompliziert darstellen, zumal der Vertrag des Goalgetters nur noch bis zum Ende des Jahres läuft. Die Frage ist nur, ob die Sachsen den Kicker nicht lieber noch etwas in der MLS parken wollen, um seine Entwicklung mit viel Einsatzzeit noch etwas voranzutreiben.
Problem dabei: Auch andere europäische Klubs wie der FC Bayern München sollen bereits Richtung Amerika schauen, um gegebenenfalls schnell zu reagieren. RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) wird sich im Sommer also genau überlegen, was das Beste ist.
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