Jetzt spricht Domenico Tedesco über seine Zeit bei RB Leipzig!

Leipzig - Er führte RB Leipzig nach einem katastrophalen Saisonstart unter Jesse Marsch (49) zurück in die Erfolgsspur, holte den DFB Pokal und wurde dann selbst aussortiert , weil die Erfolge einfach nicht mehr kamen: Domenico Tedesco (37).

"Ich blicke absolut positiv zurück. Wir haben dank der erfolgreichsten Rückrunde der Vereinsgeschichte noch die Champions League erreicht, was für den Klub extrem wichtig war. Wir standen im Halbfinale der Europa League, holten mit dem DFB-Pokal den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte. Es war im Rückblick aus meiner Sicht eine extrem erfolgreiche und sehr emotionale Zeit."

Inzwischen trainiert der 37-Jährige die belgische Nationalmannschaft, wird am kommenden Freitag seinen Kader für die nächste Ära der "Roten Teufel" bekannt geben.

Tedesco ist inzwischen Trainer der belgischen Nationalelf. © Eric Lalmand/belga/dpa

Keine Worte verlor der Coach bezüglich des Rauswurfs im September. Dass 1:4 in der Königsklasse gegen Donezk war damals zu viel für die Klubbosse, die daraufhin Marco Rose (46) verpflichteten. Seitdem läufts bei den Roten Bullen wie geschmiert. Nicht schlimm für Tedesco.

"Die Mannschaft ist wirklich gut und extrem ambitioniert. Das freut mich, weil das auch heißt, dass wir in der Sommer-Vorbereitung nicht so viele falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich traue der Mannschaft absolut zu, dass der DFB-Pokal nicht der einzige Titel bleibt", so der Coach.

Am Dienstagabend (21 Uhr/Prime Video) treten die Rasenballer beim Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel bei Manchester City an.

Ziemlich sicher, dass sich Tedesco das Spiel nicht nur wegen seines Spielers Kevin De Bruyne (31) anschauen wird.