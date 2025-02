Kann RB Leipzig das Graz-Desaster vergessen machen? "Wir müssen punkten!"

Berlin - Die zweite englische Woche in Folge neigt sich dem Ende, danach ist eine kurze Pause bis zum nächsten Spiel. Und RB Leipzig möchte einen versöhnlichen Abschluss haben. Dafür ist ein Sieg am Samstagabend beim 1. FC Union Berlin (18.30 Uhr/Sky) fast schon Pflicht.

Das Hinspiel in der Red Bull Arena endete 0:0. RB Leipzigs Trainer Marco Rose (48) erhofft sich in der Hauptstadt etwas mehr von seiner Offensive. © Hendrik Schmidt/dpa

Denn nach dem schwachen 0:1 bei Sturm Graz unter der Woche ist die Stimmung bei den Sachsen nicht gerade euphorisch.

"Wir sitzen alle zwei Wochen hier und reden über Reaktionen. Genau das erwarte ich mir. Für mich kommt nichts überraschend. Und trotzdem hätte ich mir in Graz gewünscht, dass wir dort einen Schritt in die richtige Richtung machen und heute hier sitzen und mit einem anderen Gefühl über das Spiel morgen reden können", sagte Trainer Marco Rose (48) am Freitag auf der Pressekonferenz.

Dabei hat er die wohl aktuell größte Schwäche seines Teams bereits ausgemacht: "Was uns im Moment über 90 Minuten schwerfällt, phasenweise komplett abgeht, ist Torgefahr aus dem Spiel heraus zu erzeugen. Es sind immer wieder die letzten fünf, zehn Prozent."

Besonders Lois Openda (24) macht dabei Sorgen, weil er aktuell nicht an seine Bestleistungen anknüpfen kann. Aber auch die anderen Angreifer sind gefordert.

"Wir sind sehr unsauber. Der Ball kommt nicht und bleibt am Ersten hängen, geht zu weit, Flanken kommen nicht dorthin, wo sie hinkommen sollen, Pässe in die Box, Doppelpässe, tiefe Läufe. Das sind alles so Dinge, die uns ein Stück weit abgehen und an denen wir arbeiten müssen", so Rose.