Klopp begeistert von kommendem RB-Turnier: "Verkörpert perfekt den Geist von Red Bull!"

Leipzig - Noch immer hat es kein Spieler aus dem Nachwuchs nachhaltig in die erste Mannschaft von RB Leipzig geschafft. Trotzdem setzt man, gerade international, natürlich viel auf junge Talente. Und bei einem ganz besonderen Turnier wollen sich viele Jugendspieler ins Schaufenster stellen.

Jürgen Klopp (57), Head of Global Soccer bei Red Bull, wird sich den Wings Cup in Leipzig möglicherweise sogar live anschauen. © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Denn vom 22. bis 24. April wird erstmals der Wings Cup auf dem Akademie-Gelände der Sachsen stattfinden. Sechs Nachwuchsteams werden gegeneinander antreten.

Am Mittwoch gab der Bundesligist das Teilnehmerfeld bekannt. Neben Gastgeber RB Leipzig und den bereits bekannten Vereinen Red Bull Bragantino, New York Red Bulls und dem FC Red Bull Salzburg sind auch die Nachwuchsteams des amtierenden niederländischen Meisters PSV Eindhoven und vom FC Southampton zu Gast.



Die Besonderheit: Gespielt wird in einem noch nie dagewesenen Modus. Am ersten Turniertag treffen die Spieler in dynamischen Kleinfeldteams aufeinander, wobei ihre Mitspieler und Gegner nach jedem Spiel wechseln! Punkte können die Spieler dabei nicht nur mit Siegen und Unentschieden sammeln, sondern auch durch individuelle Performance.

Am zweiten Turniertag treten die Akteure schließlich in ihren gewohnten Heimteams gegeneinander an. Auf sie wartet ein weiteres innovatives Kleinfeld-Format mit besonderen Regeln für zusätzliches Tempo und mehr Spielfluss: Feste Abseitslinien, fliegende Wechsel und bei Ball im Seiten-Aus geht es mit Einspielen oder Eindribbeln weiter.

Jürgen Klopp (57), Head of Global Soccer bei Red Bull, zeigte sich begeistert vom Format: "Der Wings Cup ist eine fantastische Bühne für junge Talente. Der innovative Modus verkörpert perfekt den Geist von Red Bull und bietet den Nachwuchsspielern die Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau zu messen und zu entwickeln."