Klopp rettet Rose: RB Leipzig "ein Trümmerhaufen"!

Leipzig - Es sieht alles nach Endspiel aus. Am kommenden Samstagabend zum Topspiel des 25. Spieltags in der Bundesliga ist RB Leipzig beim SC Freiburg zu Gast. Wird es ein unbefriedigendes Ergebnis für die Sachsen, ist Marco Rose (48) wohl weg.

"Der Fußball bei RB", sagte der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (63) bei Sky , "der ist zurzeit ein Trümmerhaufen, auf gut Deutsch gesagt. Mit dem, was mal da war und was jetzt ist, liegt Red-Bull-Fußball zurzeit da, wo ihn diese Verantwortlichen nie sehen wollten. Nie! Nie!"

Was besonders schmerzhaft ist: RB ist nicht mehr RB. Das, was den Klub einmal ausgemacht hat, existiert nicht mehr. Wo ist der Überfallfußball? Wo ist das Offensivspektakel? Der Wille und der Glaube, ein 1:2 noch zu drehen?

Über beinahe die gesamte Saison hinweg haben die Leipziger Probleme damit, in die Spur zu kommen. Auch nach einem katastrophalen November hat der Coach noch Zeit bekommen, die Mannschaft wieder aufzubauen. Im März ist klar, dass das nicht funktioniert hat.

Gerade deshalb versteht auch nicht unbedingt jeder, warum Rose in Freiburg noch auf der Bank sitzen darf. Glaubt denn wirklich jemand, dass jetzt ganz plötzlich ein völlig unerwarteter Impuls kommt, der das Blatt wendet?

Eher nicht. Viel mehr hat laut BILD Jürgen Klopp (57), "Head of Global Soccer" bei Red Bull, um Geduld gebeten. Es geht wohl darum, keinen Schnellschuss zu wagen - auch im Hinblick auf einen neuen Trainer. Denn Überlegungen gibt es natürlich. Egal wie der Samstag läuft: Am Ende der Saison ist wohl Schluss für Rose. Und dann muss jemand Neues her, der es schafft, den RB-Fußball zurückzubringen.