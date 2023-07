Knapp 100 Millionen Euro für die Offensive - aber nur ein Treffer: RB Leipzig ratlos im Camp

RB Leipzig hat das Trainingslager in Bruneck hinter sich gebracht. Im Gepäck liegen aber drei unbefriedigende Ergebnisse.

Von Michi Heymann

Bruneck - Am Freitagabend ging es nach einer Woche zurück in Richtung Heimat! RB Leipzig hat das Trainingslager im italienischen Bruneck beendet und jetzt noch zwei Wochen Zeit, bis es zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison geht. Im Supercup wartet der FC Bayern München. Und bis dahin gibt's offenbar noch einiges an Arbeit für das Team.

RB Leipzigs Neuzugang Xavi Simons (20) hatte einige Dinge mit Trainer Marco Rose (46, l.) zu klären. Der Coach lobte im Nachgang den Niederländer aber. © Picture Point / Roger Petzsche Denn zumindest, wenn man die drei Testspielergebnisse aus dem Camp betrachtet, können die Roten Bullen nicht zufrieden sein. 1:2 gegen Udinese Calcio, 0:1 gegen den englischen Zweitliga-Aufsteiger Ipswich Town und ein 0:0 gegen Bundesligakonkurrent Werder Bremen - zu wenig für den ambitionierten Klub aus Sachsen, auch wenn es nur Vorbereitungsspiele waren. Trainer Marco Rose (46) etwas angefressen nach dem Blitzturnier am Freitag: "Am Ende sind wir schon auch hier, um Ergebnisse einzufahren - und fahren jetzt nach Hause mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Wir arbeiten alle in dem Verein, um Spiele zu gewinnen. Und dafür haben wir zu wenig gemacht." RB Leipzig RB Leipzig im Camp: Marco Rose plaudert zwei weitere Testspiele aus Besonders von seiner neuen teuren Offensive dürfte der Coach noch nicht sehr begeistert gewesen sein. Knapp 100 Millionen Euro, die Leihgeschäfte nicht inbegriffen, haben die Rasenballer diesen Sommer für Torjäger ausgegeben. Nur Lois Openda (23) machte gegen Udinese einen tollen Treffer. Ansonsten kränkeln die Sachsen offenbar noch an Ladehemmung.

RB Leipzigs Marco Rose sieht Supercup nicht mehr als Testspiel