Kritische Worte trotz 6:0: RB Leipzig bremst Euphorie vorm Spitzenspiel!
Augsburg - Nach einem 6:0-Auswärtserfolg in der Bundesliga beim FC Augsburg müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Verantwortlichen bei RB Leipzig in ausgelassene Feierstimmung übergehen würden. Doch schon nach dem Spiel wusste man bei den Roten Bullen den Sieg richtig einzuordnen.
Kritik statt Lob! Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) freute sich zwar natürlich über die drei Punkte, sagte aber auch nach dem Spiel: "Man muss ehrlich sagen, dass wir im Aufbauspiel den ein oder anderen Lapsus dabeihatten. Das gehört auch zur Wahrheit und zur ersten Halbzeit dazu. Wir sind rundum happy, aber wir wissen auch, dass wir ein paar Sachen dabeihatten, die wir besser machen müssen. Die dürfen wir uns nicht erlauben."
Und ja, gerade zu Beginn waren die Sachsen nicht so gut im Spiel, schlugen nach starken Umschaltmomenten aber immer wieder eiskalt vor dem Kasten zu, sodass mit dem 3:0 nach 22 Minuten die Partie eigentlich schon entschieden war.
Aber Trainer Ole Werner (37) sah, dass das auch anders hätte laufen können.
Der Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Man muss klar sagen, dass der Gegner uns viel angeboten hat. Wir haben es heute auch angenommen und gut und effizient umgesetzt. Dennoch werden auch wieder schwere Gegner kommen."
Zum Beispiel nächste Woche. Dann kommt am Samstag der VfB Stuttgart, der am Sonntag mit einem Sieg über Mainz noch auf den dritten Rang springen kann, in die Red Bull Arena. Werner: "Kommende Woche erwarten wir den VfB Stuttgart zu einem echten Spitzenspiel, da werden wir auf einem anderen Niveau gefordert sein als heute."
RB Leipzig im DFB-Pokal bei Energie Cottbus gefordert
Nicht vergessen darf man aber, dass vorher noch der DFB-Pokal auf dem Plan steht. Die Rasenballer müssen am Dienstagabend (20.45Uhr/Sky) zum schweren Auswärtsspiel zu Drittligist Energie Cottbus, der momentan an der Spitze der Tabelle thront. Schäfer: "In Cottbus wird es eklig. Mit der Atmosphäre und den Fans im Rücken werden sie versuchen, uns in Zweikämpfe zu verwickeln und uns die Spielfreude zu nehmen. Das dürfen wir nicht zulassen. Das ist ein anderer Wettbewerb und da sind wir gefragt."
Die Schwaben werden aber sogar einen Tag weniger Regenerationszeit haben. Stuttgart muss erst am Mittwoch zum Pokalspiel nach Mainz (18 Uhr) fahren.
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag