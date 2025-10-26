Kritische Worte trotz 6:0: RB Leipzig bremst Euphorie vorm Spitzenspiel!

Augsburg - Nach einem 6:0-Auswärtserfolg in der Bundesliga beim FC Augsburg müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die Verantwortlichen bei RB Leipzig in ausgelassene Feierstimmung übergehen würden. Doch schon nach dem Spiel wusste man bei den Roten Bullen den Sieg richtig einzuordnen.

Unter dem neuen Kapitän David Raum (27) hat RB Leipzig erst ein Pflichtspiel verloren. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Kritik statt Lob! Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) freute sich zwar natürlich über die drei Punkte, sagte aber auch nach dem Spiel: "Man muss ehrlich sagen, dass wir im Aufbauspiel den ein oder anderen Lapsus dabeihatten. Das gehört auch zur Wahrheit und zur ersten Halbzeit dazu. Wir sind rundum happy, aber wir wissen auch, dass wir ein paar Sachen dabeihatten, die wir besser machen müssen. Die dürfen wir uns nicht erlauben."

Und ja, gerade zu Beginn waren die Sachsen nicht so gut im Spiel, schlugen nach starken Umschaltmomenten aber immer wieder eiskalt vor dem Kasten zu, sodass mit dem 3:0 nach 22 Minuten die Partie eigentlich schon entschieden war.

Aber Trainer Ole Werner (37) sah, dass das auch anders hätte laufen können.

Der Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel: "Man muss klar sagen, dass der Gegner uns viel angeboten hat. Wir haben es heute auch angenommen und gut und effizient umgesetzt. Dennoch werden auch wieder schwere Gegner kommen."

Zum Beispiel nächste Woche. Dann kommt am Samstag der VfB Stuttgart, der am Sonntag mit einem Sieg über Mainz noch auf den dritten Rang springen kann, in die Red Bull Arena. Werner: "Kommende Woche erwarten wir den VfB Stuttgart zu einem echten Spitzenspiel, da werden wir auf einem anderen Niveau gefordert sein als heute."