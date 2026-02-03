Leipzigs neue Torhoffnung: So viel Aufwand hat Brajan Gruda für RB betrieben

Leipzig - Dass RB Leipzig nach dem langfristigen Ausfall von Assan Ouedraogo (19) durchaus noch Ersatz holen könnte, stand definitiv im Raum. Dass am Deadline Day plötzlich Brajan Gruda (21) auf der Matte stehen würde, damit hatte nun wirklich niemand gerechnet.

Brajan Gruda (21) wollte offenbar unbedingt zu RB Leipzig. © RB Leipzig

Die Sachsen holten den deutschen U21-Nationalspieler quasi über Nacht. Der Offensivmann ist laut "Bild" sogar extra mit dem Auto von England nach Leipzig gefahren (1052 Kilometer, elf Stunden Fahrzeit), damit alles rechtzeitig mit Medizincheck und Unterschrift klappt.

Das bestätigt eigentlich nur, dass Gruda tatsächlich richtig Bock auf die Rasenballer hat: "Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topclub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir", sagte das Offensivjuwel.



45 Spiele absolvierte der 21-Jährige für Brighton & Hove Albion in der Premier League. Leider sprangen nur vier Tore und acht Vorlagen dabei heraus.

Das soll sich bei den Sachsen ändern. Auch, um sich vielleicht noch ins Visier von Julian Nagelsmann (38) zu schießen und mit zur Weltmeisterschaft fahren zu können.