Deadline Day: Nächster Schalke-Coup, Zweitligisten rüsten mächtig auf

Deadline Day: Schalke 04 gelingt mit Adil Aouchiche der nächste Coup, viele Zweitligisten rüsten auf.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Das Winter-Transferfenster ist zu! Bis 20 Uhr konnten sich die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga am Montag ein letztes Mal in dieser Saison mit Neuzugängen verstärken.

In der 3. Liga sind Wechsel je nach Bestimmung der Landesverbände teilweise aber noch bis 23.59 Uhr möglich. Zudem kann es weiterhin Abgänge in Länder geben, deren Transferfrist erst in den kommenden Tagen endet.

Alle Deals der deutschen Profiklubs am Deadline Day könnt Ihr in unserem großen Liveticker noch einmal nachlasen.

20.48 Uhr: Borussia Mönchengladbach schnappt sich Hugo Bolin

Flügelspieler Hugo Bolin (22) wechselt von Malmö FF aus Schweden zu den Fohlen nach Gladbach.

Die Borussia leiht den Linksaußen zunächst aus, anschließend greift eine Kaufpflicht über zwei Millionen Euro.

20.36 Uhr: VfL Wolfsburg verpflichtet weiteren Abwehrspieler

Nach Belocian angelt sich der VfL Wolfsburg auch noch Innenverteidiger Jonas Adjetay (22) vom FC Basel.

Dafür überweisen die Wölfe offenbar stolze 9,5 Millionen Euro in die Schweiz. In Niedersachsen hat der Ghanaer einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.

20.29 Uhr: Schalke tütet Wechsel von Adil Aouchiche

Schalke macht bei den Transfer-Nachzüglern den Anfang: Adil Aouchiche (23) wechselt vom FC Sunderland zum Zweitliga-Spitzenreiter.

Zuletzt war das frühere Riesentalent aus der PSG-Jugend an den FC Aberdeen nach Schottland ausgeliehen.

Adil Aouchiche (vorn) soll Schalke bei der Rückkehr in die Bundesliga helfen.
Adil Aouchiche (vorn) soll Schalke bei der Rückkehr in die Bundesliga helfen.  © SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

20 Uhr: Das Transferfenster in der Bundesliga und 2. Liga ist zu!

Pünktlich um 20 Uhr hat sich das Wintertransferfenster in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und den meisten europäischen Topligen geschlossen.

Fristgerecht eingereichte Deals könnten aber weiterhin als Nachzügler eintrudeln, außerdem haben die Klubs der 3. Liga je nach gesetzter Frist des Landesverbandes noch mehr Zeit. Darüber hinaus sind Abgänge nach Spanien noch bis Mitternacht möglich, Wechsel in andere Ligen wie etwa in die Türkei noch mehrere Tage.

19.59 Uhr: HSV macht Otele-Transfer offiziell

Kurz vor Schluss macht der HSV noch Nägel mit Köpfen und tütet den Wechsel von Philip Otele (26) ein.

Der Linksaußen kommt vom FC Basel per Leihe mit Kaufoption in die Hansestadt.

19.56 Uhr: Fortuna Düsseldorf schnappt sich Kilian Sauck

Kilian Sauck (18) wechselt von Borussia Mönchengladbach zur Fortuna nach Düsseldorf.

Dort hat der offensive Mittelfeldmann einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

19.53 Uhr: Greuther Fürth holt Offensivtalent Keyan Varela

Auch das Kleeblatt rüstet sich weiter für den Abstiegskampf in Liga 2 - und angelt sich dafür den portugiesischen U20-Nationalangreifer Keyan Varela (19).

Der vielseitig einsetzbare Angreifer wechselt per Leihe mit darauffolgender Kaufoption zu den Franken.

19.50 Uhr: Eintracht Braunschweig legt direkt nach

Die Löwen aus Braunschweig sind noch nicht satt: Nach Andi Hoti kommt auch Ken Izekor (18) zum BTSV.

Der junge Mittelstürmer wechselt zunächst auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zum Zweitligisten, anschließend besitzen die Niedersachsen eine Kaufoption.

19.40 Uhr: VfL Wolfsburg leiht Jeanuël Belocian aus

Der Leihabbruch von Tim Oermann (22) hat offenbar noch einen anderen Grund: Bayer Leverkusen gibt mit Jeanuël Belocian (20) einen anderen Innenverteidiger zeitweise bis Saisonende an den VfL Wolfsburg ab.

"Jeanuel ist in der Defensive vielseitig einsetzbar und bringt neben seinem großen Potenzial auch schon Erfahrungen in der Bundesliga mit. Für uns ist er eine vielversprechende Verstärkung, die unserer Mannschaft auf Anhieb weiterhelfen soll", meint VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler.

Jeanuël Belocian (r.) verstärkt den VfL Wolfsburg in der Rückrunde.
Jeanuël Belocian (r.) verstärkt den VfL Wolfsburg in der Rückrunde.  © Tom Weller/dpa

19.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Tim Oermann vorzeitig zurück

Die Werkself hat die Leihe von Innenverteidiger Tim Oermann (22) zu Sturm Graz bereits im Winter beendet und den deutschen U21-Nationalspieler vorzeitig zurückgeholt.

"Tim Oermann hat sich bei Sturm Graz in kürzester Zeit zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und dabei auch international in der Europa League wertvolle Erfahrungen gesammelt", sagte B04-Geschäftsführer Simon Rolfes. "Mit der vorzeitigen Beendigung der Leihe tragen wir dem Rechnung: Angesichts seiner großen Fortschritte in den vergangenen Monaten kann Tim schon in dieser Saison zu einem wertvollen Spieler für Bayer 04 werden."

Tim Oermann (22, h.) darf sich ab jetzt in Leverkusen beweisen.
Tim Oermann (22, h.) darf sich ab jetzt in Leverkusen beweisen.  © Veronika Mihalikova/TASR Slovakia/dpa

19.31 Uhr: Celtic Glasgow bedient sich beim SC Freiburg

Junior Adamu (24) verlässt den SC Freiburg leihweise und schließt sich dem schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow bis Saisonende an.

"Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik", so SCF-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

19.28 Uhr: Immanuel Pherai wechselt zur SV Elversberg

Immanuel Pherai (24) verlässt den HSV und wechselt per Leihe mit Kaufoption in die 2. Bundesliga zur SV Elversberg.

Dafür kehrt das bislang ausgehliehene Sturmtalent Otto Stange (18) vorzeitig von der SVE zu den Hanseaten zurück.

19.24 Uhr: Dynamo Dresden gibt Offensivtalent Jakob Zickler ab

Jakob Zickler, Sohn von Ex-Nationalstürmer Alexander Zickler, verlässt Dynamo Dresden und wechselt in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach.

Mehr Infos unter: "Dritter Dynamo-Abgang am Deadline Day fix: SGD verliert Offensiv-Talent Zickler".

Titelfoto: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

