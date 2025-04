Löws Ansage an RB Leipzigs Xavi: "Er ist ein Ausnahmetalent, aber ..."

Xavi Simons (21) ist ein Ausnahmetalent, aber Zsolt Löw erhofft sich noch mehr von dem Offensivspieler. © Picture Point/Roger Petzsche

Mario Basler (56) hatte Xavi wegen seiner Attitüde auf dem Rasen jüngst als "Paradebeispiel für ein kleines Kind" bezeichnet, nun hat sich auch Löw zum Niederländer geäußert.

"Xavi ist ein Ausnahmetalent, aber er muss einfach mal dahin kommen, dass er mannschaftsdienlicher denkt", sagte der am Sonntag installierte Interimstrainer am Freitag. "Seine Einzelleistung ist wichtig, aber er muss immer an die Mannschaft denken, gerade in der Defensive."

Bei der 1:3-Niederlage im Pokal-Halbfinale in Stuttgart habe der 21-Jährige allerdings "sehr viele gute Sachen gemacht, war sehr fleißig unterwegs, hat viele Räume geschlossen und war als Umschaltspieler super wichtig".

Löw, der nun "nur" noch das Ziel der Champions-League-Qualifikation verfolgt, hoffe, "dass er in den nächsten sieben Spielen unser Leistungsträger wird". Die erste Chance bietet sich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim.