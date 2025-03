Marco, was ist bloß mit RB Leipzig los?

Torschütze Xavi Simons (21, l.) verließ mit Maskottchen "Bulli" das Feld. © Picture Point/Roger Petzsche

Die Leichtigkeit ist weg, die Dominanz blitzt nur selten auf, Siegesserien sind Fehlanzeige. Bei RB Leipzig läuft es in dieser Saison einfach nicht rund. Dem Viertelfinal-Sieg im DFB-Pokal gegen Wolfsburg folgte am Samstag die Heimpleite gegen Mainz. Ein weiteres Kapitel einer stürmischen Fahrt von Captain Marco Rose (48).

Der gebürtige Leipziger hatte den Horror-November mit nur einem Punkt aus sechs Pflichtspielen überstanden, ließ dem krönenden Höhepunkt gegen Wolfsburg (1:5) ein 3:0 gegen Frankfurt und 2:0 in Kiel folgen. Auch diese Phase hielt nur kurz.

Aktuell durften die Sachsen nur einmal in den vergangenen acht Bundesliga-Spielen einen Sieg feiern. "Das ist einfach zu wenig", analysiert Hamann korrekt. "Die Qualifikation für die Champions League ist mehr als in Gefahr. Wenn du mich heute fragst, ob sie in der Konstellation reinkommen, sage ich nein. Da gibt es andere Mannschaften, die besser in Schuss sind."

Vielleicht, so der 51-Jährige, werde RB nicht mal Fünfter oder Sechster, verpasse möglicherweise Europa komplett. "Ich sehe nichts, was mir Hoffnung geben sollte, dass es in den nächsten Wochen besser wird."