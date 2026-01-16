Matthäus vor Topspiel bei RB Leipzig: Beim FC Bayern wird es auf dieser Position eng

Am Samstagabend treffen RB Leipzig und der FC Bayern München aufeinander.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Vor dem Bundesliga-Kracher am Samstagabend zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München (18.30 Uhr/Sky) hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) lobende Worte für die Entwicklung der Sachsen seit Saisonstart gefunden. Im Hinspiel hatten die Bayern mit einem 6:0-Sieg gegen die Roten Bullen ein frühes Ausrufezeichen zum Bundesliga-Auftakt gesetzt.

Vor dem Topspiel am kommenden Samstag zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München findet Lothar Matthäus lobende Worte für die Sachsen.
Vor dem Topspiel am kommenden Samstag zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München findet Lothar Matthäus lobende Worte für die Sachsen. (Archivbild)  © Tom Weller/dpa

"Ole Werner wird seine Erkenntnisse aus dem Hinspiel gewonnen haben und entsprechend umsetzen", sagt der 64-Jährige in einem RB-internen Interview am Freitag. Der Leipziger Trainer leiste "hervorragende Arbeit" und habe seine Mannschaft sichtbar weiterentwickelt.

RB habe somit die Möglichkeit, den Favoriten aus München vor Probleme zu stellen. Zwar sei das Team von Vincent Kompany (39) schwer zu schlagen, unangreifbar sei es jedoch nicht, meint Matthäus.

Der Fußballexperte erwartet daher ein enges Spiel, bei dem den Leipzigern neben dem Heimvorteil auch die personellen Engpässe beim Rekordmeister in die Hände spielen könnten.

"Die Bayern müssen voraussichtliche Ausfälle wie Davies, Laimer, Stanisic und möglicherweise Kimmich kompensieren. Gerade hinten rechts könnte es eng werden", orakelt Matthäus.

Lothar Matthäus lobt Leipzigs Peter Gulácsi

Leipzigs Péter Gulácsi (35) könne laut Matthäus zu einem der entscheidenden Faktoren werden. Die Roten Bullen sind in dieser Bundesliga-Saison mit 21 Punkten das zweitbeste Heimteam der Liga.
Leipzigs Péter Gulácsi (35) könne laut Matthäus zu einem der entscheidenden Faktoren werden. Die Roten Bullen sind in dieser Bundesliga-Saison mit 21 Punkten das zweitbeste Heimteam der Liga. (Archivbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

In den Reihen der Leipziger sieht der ehemalige FC-Bayern-Profi mehrere Spieler, die der Partie ihren Stempel aufdrücken können: "Péter Gulácsi spielt wieder eine sehr gute Saison."

Beeindruckt zeigt sich Matthäus auch von Assan Ouédraogo (19). Aufgrund seiner Ende November erlittenen und noch nicht vollständig auskurierten Sehnenverletzung in der linken Kniekehle wird der 19-Jährige am Samstag jedoch noch nicht auf dem Platz stehen können.

Besonders auffällig sei bislang natürlich auch Christoph Baumgartner (26): "Er ist der beste Scorer und konstant präsent", sagt Matthäus. Der 26-Jährige schaffte es daher auch in Matthäus' persönliche Top-Elf der Hinrunde.

Auch für Youngster Yan Diomande (19) findet der Fußball-Experte lobende Worte: Dieser spiele mit sechs Toren aus 15 Einsätzen eine "starke Saison" und sei ein "sehr interessanter Spieler mit spannender Perspektive".

