Matthäus vor Topspiel bei RB Leipzig: Beim FC Bayern wird es auf dieser Position eng

Vor dem Topspiel am kommenden Samstag zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München findet Lothar Matthäus lobende Worte für die Sachsen. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

"Ole Werner wird seine Erkenntnisse aus dem Hinspiel gewonnen haben und entsprechend umsetzen", sagt der 64-Jährige in einem RB-internen Interview am Freitag. Der Leipziger Trainer leiste "hervorragende Arbeit" und habe seine Mannschaft sichtbar weiterentwickelt.

RB habe somit die Möglichkeit, den Favoriten aus München vor Probleme zu stellen. Zwar sei das Team von Vincent Kompany (39) schwer zu schlagen, unangreifbar sei es jedoch nicht, meint Matthäus.

Der Fußballexperte erwartet daher ein enges Spiel, bei dem den Leipzigern neben dem Heimvorteil auch die personellen Engpässe beim Rekordmeister in die Hände spielen könnten.

"Die Bayern müssen voraussichtliche Ausfälle wie Davies, Laimer, Stanisic und möglicherweise Kimmich kompensieren. Gerade hinten rechts könnte es eng werden", orakelt Matthäus.