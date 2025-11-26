Das tut so weh: RB-Leipzig-Star mitten im Raketenaufstieg unsanft gestoppt

Assan Ouedraogo (19) wird RB Leipzig lange fehlen. Der Rückschlag kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.

Von Michi Heymann

Leipzig - "Im Moment habe ich relativ viel Glück." Worte, die RB Leipzigs Überflieger Assan Ouedraogo (19) nur zwei Tage, nachdem er sie im Anschluss an die Partie gegen Werder Bremen (2:0) ausgesprochen hatte, wohl anders wählen würde. Eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle sorgt dafür, dass der Mittelfeldmann mindestens dieses Jahr kein Spiel mehr machen kann.

RB Leipzig muss einige Wochen auf Assan Ouedraogo (19) verzichten, der sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen hat.
RB Leipzig muss einige Wochen auf Assan Ouedraogo (19) verzichten, der sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen hat.  © IMAGO / Steinsiek.ch

Wie berichtet, sprachen die Sachsen am Dienstag davon, dass der 19-Jährige mehrere Wochen fehlen wird. Zwischen fünf und sieben Wochen, um genau zu sein, wenn man bei so einer Verletzung vom normalen Heilungsverlauf sprechen kann.

Heißt: Mit Glück kann Ouedraogo im Portugal-Trainingslager der Roten Bullen Anfang Januar (2. bis zum 7. Januar in der Algarve) wieder auf dem Rasen sein. Ob es dann schon für die englische Woche gegen Pauli, Freiburg und den FC Bayern München reicht, wird sich zeigen.

Es ist so bitter - die letzten Wochen müssen dem ehemaligen Schalker eigentlich wie ein Traum vorgekommen sein.

RB Leipzigs Ouedraogo noch zu bremsen? "Müssen nicht besonders auf ihn achten!"
RB Leipzig RB Leipzigs Ouedraogo noch zu bremsen? "Müssen nicht besonders auf ihn achten!"

Nach seiner langen Verletzungspause, die ihn nach seinem Wechsel 2024 von Gelsenkirchen weg nie so richtig bei den Rasenballern hat ankommen lassen, etablierte sich Ouedraogo unter Trainer Ole Werner (37) in den letzten Monaten immer mehr.

Die Folge: Tore im Dress der Leipziger, zuletzt das wunderschöne 1:0 gegen die Bremer und zuvor die Nominierung für die Deutsche Nationalmannschaft, wo er bei seinem Debüt gegen die Slowakei direkt einen Treffer markierte. "Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht", so Sportboss Marcel Schäfer (41) entsprechend traurig.

Noch am Sonntag war Ouedraogo der Held, sorgte mit dem zwischenzeitlichen 1:0 gegen Werder Bremen für den Brustlöser.
Noch am Sonntag war Ouedraogo der Held, sorgte mit dem zwischenzeitlichen 1:0 gegen Werder Bremen für den Brustlöser.  © PICTURE POINT / S. Sonntag
Auch erst etwas mehr als eine Woche her: Ouedraogos starker Auftritt bei der Deutschen Nationalelf.
Auch erst etwas mehr als eine Woche her: Ouedraogos starker Auftritt bei der Deutschen Nationalelf.  © PICTURE POINT / S.Sonntag

RB Leipzigs Assan Ouedraogo kämpft für sein Comeback

Jetzt liegt der raketenhafte Aufstieg zunächst auf Eis. Gerüchte aus England, wonach Klubs wie Chelsea oder Arsenal den Offensivmann bereits auf den Zettel haben, werden vielleicht erst einmal weniger. Vielleicht auch nicht schlimm.

Die Unterstützung seitens des Klubs hat er aber natürlich. Und wie man sich perfekt von einem Verletzungsrückschlag erholt, hat Ouedraogo ja erst in der letzten Saison vorgemacht. Vielleicht deshalb war auf seinem Instagram-Account vielsagend zu lesen: "Kleine Pause. Sofort wieder da!"

Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch

Mehr zum Thema RB Leipzig: