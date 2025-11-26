Das tut so weh: RB-Leipzig-Star mitten im Raketenaufstieg unsanft gestoppt

Leipzig - "Im Moment habe ich relativ viel Glück." Worte, die RB Leipzigs Überflieger Assan Ouedraogo (19) nur zwei Tage, nachdem er sie im Anschluss an die Partie gegen Werder Bremen ( 2:0 ) ausgesprochen hatte, wohl anders wählen würde. Eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle sorgt dafür, dass der Mittelfeldmann mindestens dieses Jahr kein Spiel mehr machen kann.

RB Leipzig muss einige Wochen auf Assan Ouedraogo (19) verzichten, der sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen hat. © IMAGO / Steinsiek.ch

Wie berichtet, sprachen die Sachsen am Dienstag davon, dass der 19-Jährige mehrere Wochen fehlen wird. Zwischen fünf und sieben Wochen, um genau zu sein, wenn man bei so einer Verletzung vom normalen Heilungsverlauf sprechen kann.

Heißt: Mit Glück kann Ouedraogo im Portugal-Trainingslager der Roten Bullen Anfang Januar (2. bis zum 7. Januar in der Algarve) wieder auf dem Rasen sein. Ob es dann schon für die englische Woche gegen Pauli, Freiburg und den FC Bayern München reicht, wird sich zeigen.

Es ist so bitter - die letzten Wochen müssen dem ehemaligen Schalker eigentlich wie ein Traum vorgekommen sein.

Nach seiner langen Verletzungspause, die ihn nach seinem Wechsel 2024 von Gelsenkirchen weg nie so richtig bei den Rasenballern hat ankommen lassen, etablierte sich Ouedraogo unter Trainer Ole Werner (37) in den letzten Monaten immer mehr.

Die Folge: Tore im Dress der Leipziger, zuletzt das wunderschöne 1:0 gegen die Bremer und zuvor die Nominierung für die Deutsche Nationalmannschaft, wo er bei seinem Debüt gegen die Slowakei direkt einen Treffer markierte. "Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht", so Sportboss Marcel Schäfer (41) entsprechend traurig.