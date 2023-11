Mit Schmerzen nach 75 Minuten runter: Sorgen um RB Leipzigs Superstar Xavi!

Nach 73 Minuten gegen Manchester City war Schluss für Xavi Simons (20). Der Spieler von RB Leipzig wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt. © OLI SCARFF / AFP

Der Offensivmann, der im Sommer von Paris Saint-Germain ausgeliehen wurde, ist eine der Hauptlebensversicherungen in dieser Spielzeit für die Sachsen. Ein Ausfall wäre gerade deshalb eine Katastrophe, weil auch Dani Olmo (25) immer noch nicht wieder fit ist.

Zum Glück aus Leipziger Sicht gab Trainer Marco Rose (47) am Dienstagabend nach der Partie leichte Entwarnung.

"Er hatte ein bisschen Kreislaufprobleme, was ja darauf hindeutet, dass irgendwie etwas nicht am richtigen Fleck ist. Aber der Doc hat erst mal leichte Entwarnung geben können", so der Coach, der noch hinzufügte, dass wohl "nichts Offensichtliches an der Schulter kaputt" sei. "Jetzt hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist."

Eine genaue Diagnose steht noch aus. Auch, ob es für das kommende Bundesliga-Spiel am Samstag gegen den 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr/Sky) reichen wird, ist noch völlig unklar.

Immerhin: Nach Abpfiff soll es dem Niederländer in der Kabine schon wieder etwas besser gegangen sein. In den sozialen Netzwerken konnte der Internetstar auch schon wieder einen Post absetzen. Keine schlechten Zeichen.