Nicht Bernabeu, nicht Camp Nou: Von diesen beiden Stadien schwärmt RB-Ösi Seiwald

Almancil (Portugal) - Nach einem holprigen Start hat sich Nicolas Seiwald (24) bei RB Leipzig über kontinuierliche Selbstentwicklung in die Stammelf von Ole Werner (37) gekämpft. Mit TAG24 hat er exklusiv über seine bisherige RB-Zeit und eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen.

Nicolas Seiwald (24) beantwortete Fragen von TAG24-Redakteur Nico Zeißler (33). © picture point/Sven Sonntag

Zweieinhalb Jahre nach einem Interview im Sommer-Trainingslager in Bruneck (Südtirol) trifft TAG24 Seiwald wieder zum Gespräch. Diesmal im Winter und mit einer völlig anderen sportlichen Lage.

Damals als 22-Jähriger gerade nach Leipzig gewechselt und seine österreichische Heimat erstmals verlassen, konnte er die Lücke noch nicht direkt füllen, die Landsmann Konrad Laimer (28) mit seinem ablösefreien Wechsel zum FC Bayern hinterlassen hatte.

Meistens als "Joker" für die verbleibenden zehn bis 20 Minuten von der Bank gekommen, ließ ihn der damalige Coach Marco Rose (48) in 18 der 44 Pflichtspiele ganz außen vor. Xaver Schlager (28), Kevin Kampl (35) und Amadou Haidara (27) hatten die Nase vorn. In seiner zweiten Saison spielte sich Seiwald, der sich selbst als "eher im Hintergrund aktiv" beschreibt, aber in die Stammelf, ist auch in der aktuellen Runde unumstritten.

Und das hat seine Gründe. "Ich habe Step für Step dazugelernt und das Tempo angenommen, was am Anfang noch das Thema war, weil alles schneller und zweikampfintensiver war als in Österreich", so der 24-Jährige. "Ich habe Muskeln draufgepackt, bin stabiler im Zweikampf geworden und handlungsschneller", beschreibt er seine Entwicklung.