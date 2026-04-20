"Nassada" räumt zwei RB-Leipzig-Kicker aus dem Weg und holt sich den FIFA-Titel
Hamburg - Nassim "Nassada" Dahman ist Deutscher Meister im eFootball 2026! Der Freiburger hat am Sonntag das VBL Grand Final by "WOW" in EA SPORTS FC 26 gewonnen und unter anderem zwei eKicker von RB Leipzig aus dem Weg geräumt.
In einem spannungsgeladenen Finale setzte sich "Nassada" in der Verlängerung mit 9:7 im Hamburger XPERION gegen Alihan "RBLZ_Alihanlion" Hadzhi durch und schnappte sich damit den Titel.
Im Achtelfinale musste sich bereits Umut "RBLZ_Umut" Gültekin gegen den Freiburger geschlagen geben (5:6).
"Es ist unfassbar. Vielen Dank an alle, die mich supportet haben. Das war eine fantastische Saison", so der glückliche Sieger, der sich über ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro freuen darf. Insgesamt waren 100.000 Euro an alle 16 eKicker der Final-Phase zu vergeben.
Verdient ist der Sieg allemal. "Nassada" hatte sich schon mit vier Siegen in der Gruppenphase direkt für die K.-o.-Phase des VBL Grand Final by WOW qualifiziert und siegte dann konstant weiter.
Felix Rentschler (35), Head of Virtual Bundesliga, übergab die Meisterschale an den Sieger und gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch an Nassim Dahman zum verdienten Titelgewinn. Mit acht Siegen in acht Spielen in der Gruppenphase und im Finalturnier war er der konstanteste Spieler des Wettbewerbs. Im Namen der DFL gratuliere ich ihm zu dieser glänzenden Leistung."
Kein Grund zum Trauern bei den RBLZ-Spielern
Auch wenn es mit dem Titelgewinn für die beiden FIFA-Spieler von RB Leipzig nicht geklappt hat, gibt es keinen großen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Das nächste, noch größere Turnier steht bereits in den Startlöchern: die FC Pro World Championship von EA SPORTS.
Durch die Final-Teilnahme beim VBL Grand Final hat sich Alihan "RBLZ_Alihanlion" Hadzhi automatisch für den Wettbewerb qualifiziert. Umut Gültekin sicherte sich schon vor dem Turnier das benötigte Ticket.
Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports