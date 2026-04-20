"Nassada" räumt zwei RB-Leipzig-Kicker aus dem Weg und holt sich den FIFA-Titel

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Nassim "Nassada" Dahman ist Deutscher Meister im eFootball 2026! Bei seinem Siegesmarsch räumte er unter anderem zwei Kicker von RB Leipzig aus dem Weg.

Von Michi Heymann

Hamburg - Nassim "Nassada" Dahman ist Deutscher Meister im eFootball 2026! Der Freiburger hat am Sonntag das VBL Grand Final by "WOW" in EA SPORTS FC 26 gewonnen und unter anderem zwei eKicker von RB Leipzig aus dem Weg geräumt.

Nassim "Nassada" Dahman ist Deutscher Meister im eFootball 2026! Mit einer überzeugenden Leistung von acht Siegen in acht Spielen hat er sich den Titel verdient.
Nassim "Nassada" Dahman ist Deutscher Meister im eFootball 2026! Mit einer überzeugenden Leistung von acht Siegen in acht Spielen hat er sich den Titel verdient.  © IMAGO / Beautiful Sports

In einem spannungsgeladenen Finale setzte sich "Nassada" in der Verlängerung mit 9:7 im Hamburger XPERION gegen Alihan "RBLZ_Alihanlion" Hadzhi durch und schnappte sich damit den Titel.

Im Achtelfinale musste sich bereits Umut "RBLZ_Umut" Gültekin gegen den Freiburger geschlagen geben (5:6).

"Es ist unfassbar. Vielen Dank an alle, die mich supportet haben. Das war eine fantastische Saison", so der glückliche Sieger, der sich über ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro freuen darf. Insgesamt waren 100.000 Euro an alle 16 eKicker der Final-Phase zu vergeben.

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Verdient ist der Sieg allemal. "Nassada" hatte sich schon mit vier Siegen in der Gruppenphase direkt für die K.-o.-Phase des VBL Grand Final by WOW qualifiziert und siegte dann konstant weiter.

Felix Rentschler (35), Head of Virtual Bundesliga, übergab die Meisterschale an den Sieger und gratulierte: "Herzlichen Glückwunsch an Nassim Dahman zum verdienten Titelgewinn. Mit acht Siegen in acht Spielen in der Gruppenphase und im Finalturnier war er der konstanteste Spieler des Wettbewerbs. Im Namen der DFL gratuliere ich ihm zu dieser glänzenden Leistung."

Neben den 40.000 Euro Preisgeld darf sich der eFootballer natürlich auch über eine schöne Trophäe freuen.
Neben den 40.000 Euro Preisgeld darf sich der eFootballer natürlich auch über eine schöne Trophäe freuen.  © IMAGO / Beautiful Sports

Kein Grund zum Trauern bei den RBLZ-Spielern

Auch wenn es mit dem Titelgewinn für die beiden FIFA-Spieler von RB Leipzig nicht geklappt hat, gibt es keinen großen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Das nächste, noch größere Turnier steht bereits in den Startlöchern: die FC Pro World Championship von EA SPORTS.

Durch die Final-Teilnahme beim VBL Grand Final hat sich Alihan "RBLZ_Alihanlion" Hadzhi automatisch für den Wettbewerb qualifiziert. Umut Gültekin sicherte sich schon vor dem Turnier das benötigte Ticket.

Titelfoto: IMAGO / Beautiful Sports

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