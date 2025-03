RB Leipzig vor wegweisendem Spiel: Ist 20.30 Uhr alles für Rose vorbei?

Leipzig - Momentan scheint nichts bei RB Leipzig in Stein gemeißelt zu sein. Es gibt so viele Fragezeichen. Zum Beispiel, ob der Klub am Ende der Saison auf einem Champions-League-Rang steht. Richtungsweisend könnte schon das Spiel am Samstagabend daheim gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr/Sky) werden.