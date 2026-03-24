Nur noch Mini-Kader nach dem kollektiven Aufatmen bei RB Leipzig: Einer schuftet!

Leipzig - Nachdem in den letzten Wochen die Anspannung groß war bei RB Leipzig, ist es nun deutlich ruhiger geworden am Cottaweg. Mit einem 5:0 gegen Hoffenheim ging es in die Länderspielpause - ein wichtiger Sieg, der für etwas Entspannung im Kampf um die Champions-League-Plätze sorgt.

Kollektives Aufatmen nach dem 5:0-Erfolg gegen Hoffenheim. RB Leipzig ist wieder nah dran an der Champions League. © Picture Point / Roger Petzsche

Ganze 14 Spieler sind mit ihren jeweiligen Nationalteams unterwegs. Coach Ole Werner (37) wird seinen Kader mit Nachwuchsspielern auffüllen, um bis zur Rückkehr für gute Trainingsbedingungen zu sorgen.

Nicht mit dabei in der Gruppe: Yan Diomande (19), der nach seiner Schulterverletzung individuell versucht, wieder in Form zu kommen.

Auf seinem "Instagram"-Profil zeigte der Ivorer ein paar Eindrücke aus dem Kraftraum. Der Flügelflitzer kämpft um ein schnelles Comeback, will beim Auswärtsspiel gegen Werder Bremen am 4. April eigentlich unbedingt schon wieder dabei sein.

Das wird natürlich nur klappen, wenn die Schulter auch normale Zweikämpfe zulässt.

Beim Spiel gegen Hoffenheim war das am Ende der Hauptgrund, warum Werner ihn im zweiten Durchgang dann doch rausgenommen hat. "Wenn du in der Kabine bist, bist du manchmal voller Adrenalin, dann geht das Ende der Halbzeit raus, du fängst an, dich wieder zu bewegen und merkst, dass es doch nicht mehr geht", so der Coach im Nachgang.