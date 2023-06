Nur noch wenige Tage Zeit: Was passiert in dieser Woche mit RB Leipzigs Szoboszlai?

Dominik Szoboszlai (22) liebäugelte durchaus mit einem Wechsel. Vieles deutet aber darauf hin, dass er bei RB Leipzig bleibt. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Am 30. Juni, um genau zu sein. Das zumindest will unter anderem der sehr gut informierte Transferguru Fabrizio Romano (30) herausgefunden haben. Ursprüngliche Berichte sprachen stets von Mitte Juli.

Heißt im Klartext: Trudelt bis Freitag kein entsprechendes Angebot beim Bundesligisten ein, bleibt der ungarische Nationalspieler wohl auch in der nächsten Spielzeit ein Rasenballer.

Davon war man bei den Leipziger Verantwortlichen bis vor gut einem Monat offenbar sowieso noch ausgegangen. Immerhin hat der 22-Jährige noch bis 2026 Vertrag. Doch nach einer ziemlich starken Saison brachte der Ungar noch vor dem DFB-Pokalfinale einen möglichen Wechsel selbst ins Rollen.

"Wenn ich jetzt einen Schritt in Richtung der fünf oder sechs besten Vereine Europas machen kann, sollte ich dann Nein zu dieser Herausforderung sagen?", lautete im Mai in einem Interview noch die Frage an sich selbst.

Bis jetzt scheint aber noch kein Verein bereit zu sein, die geforderte Summe auf den Tisch zu legen. Nur Newcastle United soll großes Interesse am Offensivmann haben. 70 Millionen Euro sind wohl aber selbst dem Scheichklub zu viel.