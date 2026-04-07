Nur Schritt für Schritt bei RB Leipzig: Fraglich, ob das schon für Gladbach reicht!

Leipzig - Durch die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende hat sich RB Leipzig erfolgreich wieder auf den dritten Platz in der Bundesliga gemogelt. Noch sechs Spiele liegen vor den Roten Bullen, das erste am kommenden Samstag daheim gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky).

Brajan Gruda (21) kann bislang nur individuell trainieren. Ein Einsatz am Samstag gegen Gladbach ist fraglich. © PICTURE POINT , Marcel Engelbrecht

Möglicherweise dort noch nicht bei den Roten Bullen dabei ist Winterneuzugang Brajan Gruda (21).

Der U21-Nationalspieler klagte während der Länderspielpause über Adduktorenprobleme, konnte am vergangenen Dienstagabend das Spiel der deutschen U21-Mannschaft gegen Griechenland (2:0) nicht bestreiten.

Und so richtig rund läuft es auch jetzt noch nicht. Am Dienstagnachmittag bei der öffentlichen Einheit der Sachsen konnte der Leihspieler von Brighton & Hove Albion nur individuell trainieren.

"Schritt für Schritt" soll der Offensivstar nun die Belastung langsam wieder steigern, wie der Verein mitteilt. Ob das aber für einen Einsatz am Samstag reicht, bleibt abzuwarten.

Auch nur individuell unterwegs: Rechtsverteidiger Ridle Baku (27). Im Rahmen der Belastungssteuerung soll er aber voraussichtlich am Mittwoch wieder im Mannschaftstraining dabei sein.

Als Ersatzmann stünde jedoch Benjamin Henrichs (29) gegen die Fohlen-Elf bereit.