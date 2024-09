Oje, RB Leipzig! Das klingt nicht gerade nach einem Xavi-Verbleib!

Leipzig - RB Leipzig ist in diesem Sommer ein ganz besonderer Coup gelungen! Trotz gigantischer Konkurrenz konnte Xavi Simons (21) für eine weitere Saison von Paris Saint-Germain geliehen werden. Hoffnung keimte auf, dass das Ganze sogar eine langfristige Zukunft haben könnte. Doch ausgerechnet Xavi selbst könnte diese jetzt zerschlagen.

Es deutet sich schon jetzt an, dass Xavi Simons (21) womöglich nicht noch eine Saison bei RB Leipzig bleibt. © Picture Point / Roger Petzsche

Nach dem 5:2 der niederländischen Nationalmannschaft gegen Bosnien-Herzegowina in der Nations League am Samstag sprach der Angreifer unter anderem über den Transfersommer - und was im nächsten Jahr passieren könnte.

Der 21-Jährige: "Ich habe mich sehr bewusst dafür entschieden, dort zu bleiben und mich weiterzuentwickeln. Danach machen wir einen weiteren Schritt."

Ein "weiterer Schritt" klingt nicht danach, dass ein Aufenthalt bei den Sachsen länger geplant ist. Ohnehin besitzen die Rasenballer keine Kaufoption. Die Franzosen sind dem Vernehmen nach aber durchaus daran interessiert, Xavi langfristig für viel Geld loszuwerden.

Aber gut, die neue Saison hat gerade erst begonnen und man wird sehen, ob der Niederländer seine Klasse wie in der letzten Spielzeit unter Beweis stellen kann. Mit Lutsharel Geertruida (24) wurde innerhalb des Transferfensters zudem ein Nationalmannschaftskollege und guter Freund von Xavi verpflichtet.

Dass der Goalgetter zudem Emil Forsbergs (32) Rückennummer 10 bekommen hat zeigt, wie viel den Roten Bullen an ihrem Zauberfuß liegt. Aber vielleicht reicht das alles trotzdem nicht.