Erster Transfer fix: RB Leipzigs Vertragspoker ist schon brandheiß

Leipzig - Das bittere 0:1 beim VfB Stuttgart steckt RB Leipzig auch einen Tag nach der Pleite noch tief in den Knochen. Die Qualifikation für die Champions League ist akut in Gefahr. Das wirkt sich natürlich auch auf den Kader aus.

Rocco Reitz (23) kommt im Sommer zu RB Leipzig. Der Deal wurde am Montag finalisiert. © David Inderlied/dpa

Denn längst ist Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) mit den Planungen für den Transfersommer beschäftigt.

Der Einzug in die Königsklasse würde natürlich starke Argumente bringen, um gerade Spieler wie Yan Diomande (19) langfristig binden zu können.

Trotzdem haben sich schon jetzt ein paar Dinge positiv entwickelt. Am Montag verkündeten die Roten Bullen, dass mit Borussia Mönchengladbach eine Einigung erzielt wurde und Rocco Reitz (23) im Sommer das Trikot der Sachsen trägt.

Leipzigs Wunschspieler, der als Ersatz für Xaver Schlager (28) eine feste Stütze im Mittelfeld werden soll, unterschreibt bis 2031.

Schäfer: "Rocco Reitz war unser absoluter Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Daher freuen wir uns sehr, dass der Transfer geklappt und sich die langfristigen Bemühungen gelohnt haben."

Laut "Sky" kostet Reitz um die 23 Millionen Euro.