Schick lässt die Muskeln spielen und vermiest RB Leipzigs frühen Champions-League-Traum

Leverkusen - Bayer Leverkusen gewinnt das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend gegen RB Leipzig mit 4:1 (2:0). Gerade in den ersten 45 Minuten verdiente sich die Werkself den Sieg gegen die Rasenballer, die ihre Souveränität der letzten Wochen zu keinem Zeitpunkt auf den Platz bekamen. Mann des Spiels war Patrik Schick, der gegen seinen Ex-Klub drei Mal traf. Die Antwort auf die Frage, ob Leipzig in der nächsten Spielzeit Champions League spielt, ist vertagt.

1800 Fans von RB Leipzig haben den Weg nach Leverkusen auf sich genommen. © PICTURE POINT / Jürgen Fromme

Nach dem 3:3 am Samstagnachmittag zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart war nämlich klar, dass die Roten Bullen mit einem Dreier bei der Werkself in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse antreten dürften. Doch auch für Bayer war das Remis wichtig, denn ein Sieg über RB würde die Elf zurück auf Rang vier schießen.

Beide Teams gingen die Partie entsprechend hochmotiviert an, den besseren Start erwischten allerdings die Hausherren, die einfach griffiger wirkten und RB früh in der eigenen Hälfte störten.

Zum ersten Mal gefährlich wurde es aber auf der Gegenseite, als Romulo aus 17 Metern auf das Tor schießen und Mittelfeldmann Aleix Garcia die Kugel gerade noch auf der Linie klären konnte (17.).

Die Sachsen verpassten das Tor, die Werkself machte es. Auch dank eines Balljungen, der die Kugel schnell an Keeper Mark Flekken gab, sodass dieser einen weiten Abschlag machen konnte. Ibrahim Maza tanzte dort gleich mehrere RB-Verteidiger aus, ehe die Kugel über Umwege zu Schick kam, der links unten zum 1:0 traf (25.).

Nur fünf Minuten später musste El Chadaille Bitshiabu artistisch auf der Linie klären, nachdem Maarten Vandevoordt bereits geschlagen war - Leipzig wackelte stark in dieser Phase. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs wurden die Gäste wieder besser, kamen durch Max Finkgräfe zu einigen Abschlüssen (39., 41.). Für den Ausgleich reichte das aber nicht.

Als es schon nach einer knappen 1:0-Führung zur Pause aussah, stach Bayer noch einmal zu. Eine Flanke in den Leipziger Strafraum reichte dafür aus. Nicolas Seiwald hob das Abseits auf und Nathan Tella konnte frei vor Vandevoordt links volley einschieben (45.).