Schick lässt die Muskeln spielen und vermiest RB Leipzigs frühen Champions-League-Traum
Leverkusen - Bayer Leverkusen gewinnt das Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstagabend gegen RB Leipzig mit 4:1 (2:0). Gerade in den ersten 45 Minuten verdiente sich die Werkself den Sieg gegen die Rasenballer, die ihre Souveränität der letzten Wochen zu keinem Zeitpunkt auf den Platz bekamen. Mann des Spiels war Patrik Schick, der gegen seinen Ex-Klub drei Mal traf. Die Antwort auf die Frage, ob Leipzig in der nächsten Spielzeit Champions League spielt, ist vertagt.
Nach dem 3:3 am Samstagnachmittag zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart war nämlich klar, dass die Roten Bullen mit einem Dreier bei der Werkself in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse antreten dürften. Doch auch für Bayer war das Remis wichtig, denn ein Sieg über RB würde die Elf zurück auf Rang vier schießen.
Beide Teams gingen die Partie entsprechend hochmotiviert an, den besseren Start erwischten allerdings die Hausherren, die einfach griffiger wirkten und RB früh in der eigenen Hälfte störten.
Zum ersten Mal gefährlich wurde es aber auf der Gegenseite, als Romulo aus 17 Metern auf das Tor schießen und Mittelfeldmann Aleix Garcia die Kugel gerade noch auf der Linie klären konnte (17.).
Die Sachsen verpassten das Tor, die Werkself machte es. Auch dank eines Balljungen, der die Kugel schnell an Keeper Mark Flekken gab, sodass dieser einen weiten Abschlag machen konnte. Ibrahim Maza tanzte dort gleich mehrere RB-Verteidiger aus, ehe die Kugel über Umwege zu Schick kam, der links unten zum 1:0 traf (25.).
Nur fünf Minuten später musste El Chadaille Bitshiabu artistisch auf der Linie klären, nachdem Maarten Vandevoordt bereits geschlagen war - Leipzig wackelte stark in dieser Phase. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs wurden die Gäste wieder besser, kamen durch Max Finkgräfe zu einigen Abschlüssen (39., 41.). Für den Ausgleich reichte das aber nicht.
Als es schon nach einer knappen 1:0-Führung zur Pause aussah, stach Bayer noch einmal zu. Eine Flanke in den Leipziger Strafraum reichte dafür aus. Nicolas Seiwald hob das Abseits auf und Nathan Tella konnte frei vor Vandevoordt links volley einschieben (45.).
RB Leipzig verbessert nach Wiederbeginn, das reicht aber trotzdem nicht
Die Sachsen kamen stark aus der Kabine, machten mehr Druck, als die 45 Minuten davor. Trotzdem war Bayer dem 3:0 zunächst näher. Schick verpasste es mit seinem Schuss aus kurzer Distanz nach 53 Minuten Leipzigs Keeper zu überwinden.
Danach passierte nicht so wirklich viel. RB fehlte es an diesem Abend am letzten Punch. Gerade über die Außen ging nicht so viel wie sonst. Das große Talent von Yan Diomande blitzte nur selten auf.
So plätscherte die Begegnung etwas dahin, ohne dass es große Ereignisse gab. Die Gäste machten keinesfalls ein schlechtes Spiel, doch es reichte einfach nicht, um wirkliche Gefahr zu erzeugen.
Stattdessen ließ wieder Schick die Entscheidung liegen, als er in der 74. Minute frei durch war und das Leder nur knapp links am Pfosten vorbeispitzelte. Das war gefährlicher als alles, was die Sachsen vor dem Tor zustande brachten.
Nur zwei Zeigerumdrehungen später vollendete der Tscheche dann aber einen Angriff links unten - 3:0. Die Entscheidung! Christoph Baumgartner konnte nur noch verkürzen, traf per Kopf rechts oben zum 1:3 (80.). Mehr war nicht drin für Leipzig. Schick machte dann mit dem 4:1 kurz vor Schluss den Deckel drauf.
Statistik zum Spiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig
32. Spieltag
Bayer Leverkusen - RB Leipzig 4:1 (2:0)
Bayer Leverkusen: Flekken - Quansah, Andrich, Tapsoba - Culbreath (77. Arthur), Palacios, García (85. Fernandez), Grimaldo - Maza (85. M. Tillman), Tella (77. Poku) - Schick (90.+3 Kofane)
RB Leipzig: Vandevoordt - Baku, W. Orban, Bitshiabu (46. Lukeba), Finkgräfe (84. Henrichs) - Seiwald (65. Ouédraogo) - Baumgartner, Schlager - Diomande, Romulo (65. Harder), Nusa (46. Gruda)
Schiedsrichter: Tobias Welz (Wiesbaden) -
Zuschauer: 30.210 (ausverkauft)
Tore: 1:0 Schick (25.), 2:0 Tella (45.), 3:0 Schick (76.), 3:1 Baumgartner (80.), 4:1 Schick (89.)
Gelbe Karten: M. Tillman (3) / Finkgräfe (2), Schlager (6)
Titelfoto: PICTURE POINT / Jürgen Fromme/Fabian Strauch/dpa