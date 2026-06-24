Trotz Kennenlernen: RB-Leipzig-Flirt jetzt unerreichbar?

Leipzig - Für ihn flog RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) wohl extra nach Spanien , wollte ihn persönlich kennenlernen und womöglich von einem Wechsel in die Bundesliga überzeugen. Nun scheint sich Sergi Altimira (24) aber offenbar für einen anderen Klub entschieden zu haben.

Sergi Altimira (24) wechselt wohl nicht zu RB Leipzig. Vielmehr scheint Sporting Lissabon sein neuer Klub zu werden. © ANDER GILLENEA / AFP

Wie der gut informierte Transferexperte Fabrizio Romano (33) berichtet, steht der Spieler von Betis Sevilla kurz vor einem Wechsel zu Sporting Lissabon. 22 Millionen Euro sollen dafür von Portugal nach Spanien fließen. Ein äußerst lukratives Geschäft für Betis, die 2023 nur zwei Millionen Euro für Altimira bezahlten.

Ob der Deal mit den Sachsen letztendlich nicht zustande kam, weil die Leipziger grundsätzlich nur noch sehr ungern mehr als 20 Millionen Euro für ihre Neuzugänge investieren wollen, ist nicht bekannt.

Laut "Sky" geht die Sachlage sogar so weit, dass die Rasenballer nie wirklich am Mittelfeldstar interessiert waren. Demnach seien diverse Gerüchte nur gestreut worden, um den Preis für den Spieler nach oben zu treiben.

Bis auf das angesprochene Kennenlernen von Schäfer und Altimira sei weiter nichts passiert. Auch ein Wettbieten hätte es am Ende nicht gegeben, Sporting hatte sozusagen freie Fahrt.

Spannend: Nach den ersten Gerüchten im Mai gab es auch schon Zweifel, ob RB beim 24-Jährigen wirklich Ernst machen möchte. Damals stand aber auch Kennet Eichhorn (16), der ja inzwischen zu Bayer Leverkusen gewechselt ist, noch ganz weit oben auf der Wunschliste.