Schon in Leipzig gelandet! RB holt neuen Star, der dann aber wieder wegfliegt

Leipzig - Nach dem enttäuschenden 1:1 bei St. Pauli machte sich die Mannschaft von RB Leipzig direkt auf den Rückweg, um sich auf das Bundesligaspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) vorzubereiten. Am Mittwochmorgen landete unterdessen eine weitere Verstärkung für die Sachsen am Flughafen.

Abdoul Kone (20) von Stade Reims schließt sich - wenn alles nach Plan verläuft - im Sommer RB Leipzig an. © IMAGO / Icon Sport

Wie "Sky" berichtet, ist Abdoul Kone (20) per Privatjet nach Leipzig geflogen, um sich dem finalen Medizincheck zu unterziehen. Währenddessen tauschen die Roten Bullen mit seinem Noch-Klub Stade Reims die letzten Details aus, um den Transfer zu finalisieren.

Laut Bericht kostet der Innenverteidiger zwischen 16 und 18 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Unterschreiben soll er einen Vertrag bis 2031.

Allerdings wird Kone keine sofortige Verstärkung für die Sachsen werden. Läuft alles glatt beim Medizincheck, reist der Abwehrmann wieder zurück zu seinem französischen Verein, um dort leihweise die Rückrunde zu spielen. Erst im Sommer stößt er nach Vereinbarung dann zum Bundesligisten.

Überraschend ist der Transfer nicht. Bereits in den letzten Tagen spitzte sich die Sache um Kone zu. Castello Lukeba (23) darf im Sommer per Ausstiegsklausel gehen. Darauf bereiten sich die Leipziger vor und haben mit dem Franzosen nun bereits eine Alternative in petto.