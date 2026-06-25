Was macht das mit RB Leipzig, dass Werner weg ist? "Erst am Tag der Entlassung richtig erfahren"

Leipzig - Das wird für alle Beteiligten sicher auch ein spannendes Experiment werden. In ein paar Wochen steht Martín Demichelis (45) zum ersten Mal als neuer Trainer von RB Leipzig am Cottaweg, um seine Spieler unter die Lupe zu nehmen. Ein Umstand, mit dem unmittelbar nach der letzten Spielzeit nicht zu rechnen war.

Unter Ole Werner (38, r.) wurde David Raum (28) zum Kapitän bei RB Leipzig. Dafür ist ihm der Abwehrspieler sehr dankbar. © Jan Woitas/dpa

Denn Ex-Coach Ole Werner (38) hat die geforderten Ziele geschafft, den mittelschweren Umbruch gemeistert und mit den Sachsen den Einzug in die Champions League erreicht.

Dass trotz der guten Saison das Ende des ehemaligen Bremers besiegelt ist, damit hatten die Spieler nicht gerechnet. Auch nicht Kapitän David Raum (28).

"Ich habe es auch erst am Tag der Entlassung richtig erfahren", so der Nationalspieler bei "t-online" und berichtete: "Für uns als Mannschaft war das Ganze ein Stück weit überraschend, weil wir mit Ole vergangene Saison erfolgreichen Fußball gespielt haben."

Unter Werner wurde Raum zum Kapitän, ging als Führungsspieler voran und machte seinen Job gut.

Dass das so gut geklappt hat, war auch dem zehn Jahre älteren Coach zu verdanken. Raum: "Ich hatte zu ihm auch ein sehr gutes Verhältnis. Er hat mich zum Kapitän gemacht, menschlich noch einmal auf ein neues Level gehoben. Dafür bin ich ihm sehr dankbar."