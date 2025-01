RB Leipzig und der Horror-Samstag vor einem Jahr

Leipzig - Das 2:5 vor einem Jahr beim VfB Stuttgart war ein Totalausfall RB Leipzigs . Mittwochabend (20.30 Uhr/Sky) will man beim amtierenden Vizemeister besser aussehen. Für den Schiedsrichter wird es ein spezielles Match.

Der aktuell verletzte Castello Lukeba (22, M.) stolperte im Zweikampf mit Jamie Leweling (23, r.) vor einem Jahr. © Picture Point/Roger Petzsche

"Wir haben in letztes Jahr in Stuttgart nicht ganz so gut ausgesehen, um es mal nett ausdrücken", sagte Trainer Marco Rose (48) über die hohe Niederlage, die im zwölften Aufeinandertreffen die erste überhaupt gegen die Schwaben gewesen ist. "Wir wollen es besser machen!"

Die Zeichen dafür stehen - wieder - gut, das 4:2 vor Jürgen Klopps (57) Augen gegen Werder Bremen war ein guter Auftakt, aber auch Stuttgart mischt durch ein 1:0 in Augsburg weiter kräftig oben mit.

Siegtorschütze war der nach Muskelfaserriss genesene Deniz Undav (28). Und an den deutschen Nationalstürmer hat RB nun wahrhaftig keine guten Erinnerungen, traf er beim 5:2 doch dreifach.

Aber auch Sturmpartner Nick Woltemade kam seit seinem Sommerwechsel - und auch durch Undavs Verletzung - richtig gut in Tritt, steht bei sieben Treffern und zwei Assists in 14 Pflichtspielen.

Diese Offensivpower und -qualität müsse verteidigt und selbst Lösungen gegen ihren hohen Druck gefunden werden, sagte Rose, der weiterhin auf einige Spieler verzichten muss.