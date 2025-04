RB Leipzig hat irgendwie das Fußball spielen verlernt - aber gewinnt!

Leipzig - Kurioses Spiel! RB Leipzig gewinnt am Samstagnachmittag mit 3:1 (2:1) gegen die TSG Hoffenheim . Zwei Tormannpatzer und eine rote Karte bestimmen die erste Hälfte. Danach folgen ganz viele falsche Entscheidungen und Kopfschütteln - aber drei Punkte für die Sachsen.

Zu Beginn der Partie verabschiedeten sich die RB-Fans von ihrem gefeuerten Trainer Marco Rose. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Gäste erwischten bei den Rasenballern definitiv den besseren Start. Wie in letzter Zeit üblich, leisteten sich die Hausherren wahnsinnig viele einfache Fehler, die den Gegner quasi zu Chancen einluden.

Gerade einmal nach elf Minuten schenkte RB-Schlussmann Peter Gulacsi der TSG sogar einen Treffer. Eine Rückgabe landete sicher beim Ungarn, der ohne Not den Ball direkt vor die Füße von Bazoumana Touré schlug, der ohne zu zögern an Tom Bischof weitergab. Der Hoffenheimer zog aus 20 Metern ab. Sein Schuss ging links unten in den Kasten - auch da sah Gulacsi nicht gut aus.

Logisch, dass die Fans bei diesem Spielstand schnell unruhig wurden. Doch nicht nur Gulacsi erwischte offenbar einen schlechten Tag.

Denn ein Patzer seines Gegenübers Oliver Baumann brachte das überraschende 1:1. Nach einer Ecke von links sprang Benjamin Sesko am höchsten und köpfte Richtung Kasten. Hoffenheims Schlussmann hätte den Versuch durchaus haben können, ließ ihn aber unglücklich ins Tor kullern (24.).

Dann wurde es richtig wild. Bei RB ging es wieder schnell nach vorne und Leo Östigaard stoppte Lois Openda als letzter Mann - es gab glatt rot (28.)! Die Sachsen plötzlich in Überzahl.

Doch trotz der Feldvorteile hatten die Roten Bullen weiterhin große Schwierigkeiten. Es sah teilweise so aus, als hätten die Profis das Fußball spielen verlernt, so unkoordiniert und schwach wurden manche Bälle geschlagen. Und trotzdem fiel noch das 2:1. Nach einem Angriff über rechts landete nach viel Gewurtschtel das Leder irgendwie bei Ridle Baku, der voller Wucht das Rund in links die Maschen schlug.