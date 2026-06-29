Verliert RB Leipzig sein größtes Juwel an diesen Klub? Schäfer spricht Klartext!

Leipzig - Zuletzt hatte Yan Diomande (19) ein Bekenntnis zu RB Leipzig vermieden, jetzt wissen wir, warum: Er hat sich offenbar für einen Abgang entschieden.

Yan Diomande (19) soll sich mit Paris Saint-Germain einig sein. © ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Nach nur einem Jahr will der Ivorer die Sachsen eigentlich wohl verlassen. "RMCSport" berichtet, dass das Interesse von Paris Saint-Germain am Flügelspieler längst bekannt war, nun auch ein positives Signal von Diomande gekommen sei.

Es sei mittlerweile sogar eine Einigung zwischen dem 19-Jährigen und dem Champions-League-Sieger zustande gekommen.

Der Wechsel werde demnach nach der aktuell laufenden WM über die Bühne gehen, Diomande einen Fünfjahresvertrag unterzeichnen.

Dem Bericht zufolge steht also nur noch eine Einigung zwischen RB und PSG aus. Die Roten Bullen verlangen angeblich weit mehr als 100 Millionen Euro, hatten ein derartiges Angebot des FC Liverpool jüngst abgeschmettert.

Paris werde laut "RMCSport" aber definitiv keine Summe im Bereich von 130 Millionen Euro zahlen, die als Ablöse im Raum steht. Ausgang also offen - oder?