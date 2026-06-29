RB Leipzig: So lief der erste Tag von Martin Demichelis

Leipzig - Eine neue Zeit hat bei RB Leipzig begonnen! Martín Demichelis (45), ab sofort Trainer der Rasenballer, hat sich am Montag erstmals die Bedingungen an seinem neuen Arbeitsplatz angeschaut. Ab jetzt ist der volle Fokus auf der Kaderplanung.

Martín Demichelis (45) verschaffte sich am Montag einen ersten Überblick über seinen neuen Arbeitsplatz. © RB Leipzig / Bullen.TV

Dafür wird es in den kommenden Tagen einige Gespräche mit Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) geben, der ohne neuen Coach an der Seitenlinie erst einmal einen Transfer-Stopp gemacht hat.

Wie es Demichelis wohl findet, dass Juwel Yan Diomande (19) offenbar kurz vor dem Absprung steht?

Das und mehr wird in den nächsten Wochen Thema sein, bis es am 13. Juli offiziell den Trainingsstart am Cottaweg gibt.

Trotzdem ein ganz schöner Frühstart, den der frühere Spieler des FC Bayern München da hingelegt hat. Bereits am Sonntagabend kam der 45-Jährige mit einem Flieger aus Mallorca in Leipzig an. Nach einer Übernachtung im Hotel Steigenberger stand er gegen 8 Uhr morgens am Montag am Trainingszentrum der Roten Bullen auf der Matte.

Seinen ersten Eindruck von den Bedingungen quittierte er mit einem "sehr gut, sehr schön", wie RB in einem Video veröffentlichte.