RB Leipzig: So lief der erste Tag von Martin Demichelis
Leipzig - Eine neue Zeit hat bei RB Leipzig begonnen! Martín Demichelis (45), ab sofort Trainer der Rasenballer, hat sich am Montag erstmals die Bedingungen an seinem neuen Arbeitsplatz angeschaut. Ab jetzt ist der volle Fokus auf der Kaderplanung.
Dafür wird es in den kommenden Tagen einige Gespräche mit Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) geben, der ohne neuen Coach an der Seitenlinie erst einmal einen Transfer-Stopp gemacht hat.
Wie es Demichelis wohl findet, dass Juwel Yan Diomande (19) offenbar kurz vor dem Absprung steht?
Das und mehr wird in den nächsten Wochen Thema sein, bis es am 13. Juli offiziell den Trainingsstart am Cottaweg gibt.
Trotzdem ein ganz schöner Frühstart, den der frühere Spieler des FC Bayern München da hingelegt hat. Bereits am Sonntagabend kam der 45-Jährige mit einem Flieger aus Mallorca in Leipzig an. Nach einer Übernachtung im Hotel Steigenberger stand er gegen 8 Uhr morgens am Montag am Trainingszentrum der Roten Bullen auf der Matte.
Seinen ersten Eindruck von den Bedingungen quittierte er mit einem "sehr gut, sehr schön", wie RB in einem Video veröffentlichte.
Termine für Saisonvorbereitung von RB Leipzig stehen
Welchen Einfluss Demichelis beim Thema Kader wirklich haben wird, wird sich zeigen. Samú Costa (25) soll von ihm bereits als Empfehlung eingegangen sein. Der defensive Mittelfeldspieler agierte unter Demichelis bei RCD Mallorca.
Worauf wohl kein großer Einfluss mehr genommen werden kann, ist die Saisonvorbereitung. Fünf Testspiele und ein Trainingslager in Österreich sind bereits ausgemacht. Die große Generalprobe gibt es am 15. August gegen den FC Bayern. Ende August geht es dann in der Liga los.
Das erste Testspiel unter dem neuen Cheftrainer findet am 18. Juli (14 Uhr) im Stadion am Bad des SSV Markranstädt gegen die VSG Altglienicke statt.
Titelfoto: RB Leipzig / Bullen.TV