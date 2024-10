RB Leipzigs Sportboss kritisiert David Raum: "Darfst du dir einfach nicht leisten"

Leipzig - Wieder ein spätes Gegentor und wieder eine Niederlage, die für RB Leipzig den punktlosen Fehlstart in die "neue" Champions League untermauert. Ein überragender Juve-Stürmer Dušan Vlahović (24), ein doppelter Abwehrfehler und eine verbesserungswürdige Chancenverwertung führten zum 2:3 - obwohl Benjamin Sesko (21) innerhalb von fünf Tagen erneut einen Doppelpack schnürte.

Völlige Leere: Trotz seiner zwei toll erzielten Tore ging Benjamin Sesko (21) mit RB Leipzig am Mittwochabend gegen Juventus Turin leer aus. © Picture Point / Sven Sonntag

"Ich hab selten so ein Spiel erlebt, ich bin sprachlos", äußerte sich Willi Orban (31) kurz nach dem Abpfiff in den Katakomben der ausverkauften Red Bull Arena. Gegen den leider "brutal effizienten" Tabellendritten der abgelaufenen Serie-A-Saison sei es nach der Roten Karte gegen Turins Torhüter Michele Di Gregorio (27) "perfekt in unsere Richtung" gelaufen", befand der Kapitän.

Der nur wenige Minuten darauf folgende Führungstreffer von Sesko, der wie beim 4:0 am Samstag gegen Augsburg wieder doppelt traf, hielt aber nicht. Vlahovic und der im Sommer mit einem Wechsel zu RB gehandelte Francisco Conceicao (21) drehten das Match in Unterzahl für das Team von Thiago Motta (42), das dem 3:1 gegen Eindhoven den nächsten Dreier folgen ließ.

Es sei "total ärgerlich und bitter", dass man nach zwei Duellen mit null Punkten dasteht. Schon gegen Atlético Madrid verloren die Roten Bullen nach Führung noch spät 1:2.

Besonders ärgerlich am Mittwoch war das 2:3. Conceicao ließ erst David Raum (26) stehen und dabei alt aussehen, Castello Lukeba (21) rutschte am Schuss des Portugiesen vorbei, der ins lange Eck zum Sieg traf.

"Da darfst du dir diesen einen Fehler einfach nicht mehr leisten, musst im Eins-gegen-eins besser in der Defensive stehen und zusammen verteidigen", kritisierte Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder (48) die beiden Verteidiger.