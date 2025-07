RB Leipzig im Trainingslager: Die Spieler werden richtig durchgewirbelt!

RB Leipzig verbringt eine Woche im Trainingslager und bereitet sich auf die neue Saison vor. Am freien Nachmittag ging es für einige in den Europapark Rust.

Von Michi Heymann

Donaueschingen - Am vergangenen Mittwochmorgen ist die Mannschaft von RB Leipzig mit einem vollgepackten Kader ins Trainingslager ins baden-württembergische Donaueschingen aufgebrochen. Eine Woche werden die Roten Bullen hier verbringen, um sich auf die neue Saison vorzubereiten. TAG24 ist für Euch vor Ort mit dabei.

Beim 7:0-Testspielerfolg über den FC Toulouse waren besonders die Neuzugänge von RB Leipzig wie Johan Bakayoko in Torlaune. © Picture Point / Roger Petzsche Trainer Ole Werner (37) kündigte im Vorfeld einen intensiven Aufenthalt an, um unter anderem an Automatismen, Abläufen und an der Fitness der Spieler zu arbeiten. Am Mittwoch, dem 30. Juli, geht es dann mit dem ganzen Tross wieder nach Leipzig zurück.

27. Juli, 17.16 Uhr: Spieler von RB Leipzig besuchen den Europapark

Sichtlich Spaß hatten die Spieler von RB Leipzig am Sonntagnachmittag im Europapark, wobei man sich bei der oberen Reihe nicht ganz sicher sein kann. © RB Leipzig Für den Sonntagnachmittag war ausnahmsweise mal kein Training angesetzt. Grund genug für einige der Spieler, den etwas mehr als eine Stunde entfernten Europapark in Rust zu besuchen. Unter anderem Viggo Gebel, der am Wochenende zu seinen Mitspielern ins Trainingslager gestoßen war, wagte sich auf die "Voltron"-Achterbahn. Laut Angaben des Parks hat sie eine Länge von 1.385 Metern und beschleunigt vier Mal katapultartig, davon einmal rückwärts, auf bis zu 100 km/h. RB Leipzig RB Leipzig schießt französischen Erstligisten ab - Neuzugang mit Traumtor! RB Leipzig Klare Baku-Ansage an seine Mitspieler: "Wir tragen alle das RB-Logo!" Was das mit den Spielern gemacht hat, ist auf den Bildern gut zu sehen. Wie schnell sich alle von dem wilden Ritt erholt haben, wird sich am Montagmorgen beim Training zeigen.

Wie auf einer Achterbahnfahrt kommen sich die Spieler in dieser Saison hoffentlich nur im Europapark vor. © RB Leipzig

27. Juli, 13 Uhr: Autogrammstunde mit den Leipzig-Stars!

Viel gab es nicht zu sehen für die Fans von RB Leipzig am Sonntagvormittag. Dafür freuten sich die etwa 500 Anhänger über Autogramme ihrer Stars. © Picture Point / Roger Petzsche Bei den bisherigen Einheiten des Trainingslagers in Donaueschingen kamen jeweils um die 50 Fans von RB Leipzig an den Rasen des SV Aasen. Am Sonntagvormittag wurde die Mannschaft aber überrumpelt. Circa 500 Anhänger, die teils vermutlich auch am Samstag das Testspiel im nahen Villingen verfolgt hatten, wollten die Spieler in Aktion sehen. Allerdings lag nach den anstrengenden Tagen der Fokus eher auf Regeneration. Neben ein paar Laufeinheiten stand nur noch gemütliches Fußballtennis auf dem Plan. Etwas enttäuschend für die Fans, die aber dann wenigstens noch mit Autogrammen beglückt wurden. Am Nachmittag hat die Mannschaft nun frei, reist in Teilen zum Europapark. Am Sonntag stehen dann wieder zwei Trainingseinheiten an.

Schon deutlich vor Beginn der Trainingseinheit warteten zahlreiche Fans auf die Spieler von RB Leipzig. © TAG24 Damit hatten vermutlich weder die Verantwortlichen bei RB Leipzig, noch der Staff des SV Aasen gerechnet. Bei der lockeren Trainingseinheit der Sachsen am Sonntagvormittag kamen innerhalb kürzester Zeit so viele Fans zum Zuschauen, dass weit und breit kein Parkplatz mehr frei war. Die ersten Autofahrer waren schon längst auf nahe Feldwege ausgewichen, da kam schon der nächste Tross an Zuschauern. Alle wollten die Toulouse-Besieger sehen!





27. Juli, 9.10 Uhr: Erholungstag für die Spieler von RB Leipzig

Am Sonntag wird es auf und neben dem Rasen bei RB Leipzig deutlich ruhiger zugehen. © Picture Point / Roger Petzsche Sonntag ist Ruhetag, zumindest fast. Am Vormittag absolvieren die Rasenballer nach dem 7:0-Testspielerfolg am Samstag gegen Toulouse eine ruhige, regenerative Einheit auf dem Rasen. Teile des Teams werden dann am Nachmittag in den Europapark fahren. Erst am Montag soll es dann wieder richtig zur Sache gehen. Bislang scheint das Trainingscamp ein voller Erfolg zu sein. Sieht auch Abwehrmann Ridle Baku so, den TAG24 exklusiv interviewen konnte.

26. Juli, 19.07 Uhr: Xaver Schlager spricht über sein Comeback

Xaver Schlager machte gegen den FC Toulouse das zwischenzeitliche 2:0. © Picture Point / Roger Petzsche Mit einem Tor und einer Vorbereitung war Xaver Schlager einer der auffälligsten Akteure bei der teils überragenden ersten Halbzeit beim 7:0-Testspielsieg über den FC Toulouse. Trotzdem waren es recht ernste Töne, die der Österreicher nach Abpfiff von sich gab. "Ich bin müde, muss man sagen. Für mich ist das noch alles anstrengend. Für mich heißt es einfach: Durchhalten, die Vorbereitung überleben", so der Nationalspieler, der beinahe die gesamte letzte Saison wegen mehrerer Verletzungspausen verpasst hatte. Als Mentalitätsspieler ist Schlager unheimlich wichtig für die Rasenballer. Trotzdem gab es im Sommer - gerade wegen seiner Verletzungsanfälligkeit - Gerüchte, dass er den Klub verlassen könnte. Wie sieht er das selbst? "Ich konzentrier mich nur darauf, dass ich fit bin und spiele. Das ist das einzige, was gerade für mich zählt. Ich habe Vertrag, das ist der Stand der Dinge." Allerdings läuft sein Arbeitspapier 2026 aus und RB geht bekanntlich selten mit Spielern ins letzte Vertragsjahr.

26. Juli, 18.20 Uhr: Die Stimmen nach dem Testspielsieg gegen den FC Toulouse

Yan Diomande dribbelte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit spielend durch den gegnerischen Strafraum und machte herausragend das zwischenzeitliche 6:0. © Picture Point / Roger Petzsche Weil es unmittelbar nach dem Abpfiff einen totalen Wolkenbruch in Villingen gegeben hat, mussten die angepeilten Spielerinterviews kurzerhand abgebrochen werden. Ein paar Akteure kamen vor den ersten Blitzen aber noch zu Wort. Nicolas Seiwald, der im zweiten Durchgang auf dem Feld stand, lobte beispielsweise seinen neuen Mitspieler Yan Diomande, der kurz nach Wiederanpfiff ein Traumtor erzielte. "Das ist unglaublich. So einen Mitspieler zu haben, ist schon cool. Der geht einfach durch Sieben durch und macht das Tor", so Seiwald, der trotz des deutlichen Ergebnisses (7:0) aber noch Verbesserungsbedarf sieht. "Vor allem gegen den Ball, mit dem Ball war schon richtig gut", so der Österreicher. Sah auch sein Trainer so: "Ich glaube es ist ganz normal, dass ein paar Sachen nach zwei Wochen noch nicht ganz eingeschliffen sind. Ich denke da an den Beginn der ersten Halbzeit, wo wir zwei große Chancen zulassen und auch in Rückstand geraten können." Aber noch ist ja Zeit, um an den Automatismen zu arbeiten. Erst am Mittwoch reisen die Rasenballer aus Donaueschingen ab. Werner: "Wir sind guter Dinge, wir kommen ganz gut voran. Das Wichtigste ist eigentlich für mich, dass wir die Inhalte an die Mannschaft geben können. Wir haben noch drei Wochen bis zum Start."

26. Juli, 14.39 Uhr: TAG24 live für Euch in Villingen-Schwenningen dabei

Wer alles zum überzeugenden 7:0-Testspielsieg der Rasenballer gegen den FC Toulouse wissen möchte, kann die Ereignisse der Begegnung hier nachlesen. Da hat schon ziemlich viel von dem funktioniert, was der Coach sich vorstellt.

26. Juli, 9.30 Uhr: Erster Härtetest der Vorbereitung am Nachmittag

Am Samstagnachmittag wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft von RB Leipzig wirklich schon ist. © Picture Point / Roger Petzsche Drei Tage intensives Training im Camp sind vorüber. Nun wird sich zeigen, wie weit die Mannschaft von Trainer Ole Werner wirklich schon ist. Am Nachmittag (15.30 Uhr) treten die Sachsen in der nahen Villinger MS-Technologie-Arena gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse an. Der Gegner der Roten Bullen ist ebenfalls noch nicht ganz so weit in der Vorbereitung, reist erst nach dem Test ins Trainingslager. Könnte also womöglich ein Duell auf Augenhöhe werden. Spannend wird in jedem Fall auch, wen der Trainer von Beginn an spielen lässt. Beispielsweise, ob es eine Flügelzange aus Antonio Nusa und Johan Bakayoko geben wird. Spieler wie Timo Werner sollen wie schon gegen Meuselwitz (3:0) gar nicht erst für den Test berücksichtigt werden.

25. Juli, 18.12 Uhr: Kein RB-Spieler hat eine Ausstiegsklausel

Laut Sky-Infos sollen die Ausstiegsklauseln aller Spieler für diesen Sommer ausgelaufen sein. Interessierte Vereine müssen sich demnach also zwangsläufig mit Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer einigen.

Kampf um den Ball! Am Freitagnachmittag waren noch einmal alle Kicker von RB Leipzig gefordert. © Picture Point / Roger Petzsche Der dritte Tag im Trainingscamp ist jetzt quasi auch vorbei. Am Nachmittag absolvierten die Spieler von RB Leipzig noch eine zweite Einheit und hatten dann ausgiebig Zeit, um den Fans Autogramme zu geben. Ole Werner legte den Fokus auf Standards. Könnte ein gutes Mittel sein, um Toulouse am Samstag Probleme zu bereiten. Zwischendrin ging es im Gegensatz zum Donnerstag aber auch wieder etwas lockerer zur Sache. Unter anderem konnten sich die Jungs beim Fußballtennis austoben. Jetzt ist etwas Regeneration angesagt, bevor es am Samstag (15.30 Uhr) beim besagten Test gegen den französischen Erstligisten (etwas) ernster wird.