RB Leipzig schwört sich für Schlussphase der Saison ein

RB Leipzig befindet sich aktuell im Trainingslager in Salzburg. Die Vorbereitung auf den SC Freiburg läuft.

Von Michi Heymann

Leipzig - Die Situation ist speziell. Vor dem so unglaublich wichtigen Bundesligaspiel am Samstagabend beim SC Freiburg (18.30 Uhr/Sky) zieht RB Leipzig alle Register, um das Ruder noch irgendwie herumzureißen. Dafür befinden sich die Roten Bullen aktuell im Kurztrainingslager in Salzburg.

Die ersten Trainingseinheiten von RB Leipzig in Salzburg fanden bei bestem Wetter statt. © RB Leipzig Am Mittwochabend sind die Sachsen in der Mozartstadt gelandet. Nach TAG24-Informationen lief so weit alles nach Plan. Coach Marco Rose (48) möchte einige Einheiten mit seiner Mannschaft auf dem Platz absolvieren. Dinge einstudieren, die möglicherweise noch seinen Job retten. Denn bei einer Pleite im Breisgau war es das vermutlich. Deswegen tritt gerade auch ungewöhnlich wenig nach außen. RB ist im Tunnel. "Wir reisen nach Salzburg, um uns fokussiert auf Freiburg und die letzte wichtige Saisonphase vorzubereiten. Ich bin davon überzeugt, dass uns dieser Perspektivwechsel zusätzliche Energie geben wird", so ja auch der Rose-Plan. RB Leipzig Läuft es so weiter, ist RB Leipzigs Sesko quasi schon weg Es braucht Feuer, Selbstvertrauen und auch irgendwie wieder das gewisse Selbstverständnis, was die eigenen Fähigkeiten angeht. Gerade Stars wie Xavi Simons (21) und Lois Openda (24) war das zuletzt etwas abhandengekommen. David Raum (26), der sich durchaus als Leader sieht, sagte deshalb auch: "Jeder aus dem Team ist herzlich dazu eingeladen, sich abends mit mir hinzusetzen und auszutauschen. Ich freue mich auf die Tage in Salzburg. Wir werden noch enger zusammenrücken und uns auf die Schlussphase der Saison einschwören."

Voller Fokus auf das Spiel am Samstag gegen den SC Freiburg. © RB Leipzig

Erik ten Hag wird wohl nicht Nachfolger von Marco Rose bei RB Leipzig

Erik ten Hag (55), der unter anderem Manchester United trainiert hat, wird wohl nicht Trainer bei RB Leipzig. © Martin Rickett/PA Wire/dpa Spätestens nach der Saison soll es aber eh einen Neuanfang bei den Rasenballern geben. Dafür sind die Verantwortlichen im Hintergrund schon am Überlegen, wer auf Rose folgen könnte. Erik ten Hag (55), der schon im November kurz gehandelt wurde, wird es wohl nicht. Laut Sky-Infos soll Jürgen Klopp (57), Head of Global Soccer bei Red Bull, ihn nicht für einen geeigneten Kandidaten halten. Demnach passe er einfach nicht in das nötige Anforderungsprofil, was es jetzt in Leipzig braucht.